Operaio svenuto su un tetto: portato a terra dai Vigili del Fuoco

Alle ore 9:30 di oggi, 26 maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti al cargo 11 nell'area ex Expo di Rho per un operaio che si trovava sopra un tetto di un fabbricato in ristrutturazione privo di scala di accesso.

Operaio sviene sul tetto: salvato dai Vigili del Fuoco

L'operaio è svenuto per cause che non sono state appurate nella immediatezza: l'uomo è stato da prima stabilizzato dal 118, e poi trasportato a terra, con spinale e toboga, con l'ausilio dell'autoscala. Intervenuti sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia di Stato.