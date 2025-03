I bambini alla scoperta della Protezione civile

La Protezione civile nelle scuole di San Giorgio su Legnano.

La Protezione civile è salita in cattedra

Venerdì 28 febbraio si è concluso il progetto con le elementari iniziato lunedì 10.

"Abbiamo coinvolto tre classi per ogni grado, svolgendo lezioni una o due volte alla settimana" spiega la vicepresidente della Prociv di Canegrate e San Giorgio su Legnano e coordinatrice del Progetto Scuola Anna Addamiano. Si tratta di un percorso congiunto e coerente che viene svolto ogni anno e per il quale Addamiano ringrazia il presidente della Protezione civile Marco Carrara, la dirigenza scolastica e il corpo docente e in particolare "i volontari pensionati che hanno potuto dedicare tempo ed energie al progetto".

Dalle prove di evacuazione all'attività cinofila

Addamiano spiega il percorso formativo previsto: si parte dalla prima con gli elementi naturali e la simulazione dell’evacuazione in caso di emergenza. In seconda invece si affronta l’attività cinofila con i cani Ettore, Kelly e la mascotte Gigi. In terza si prosegue con l’approfondimento sugli elementi e i comportamenti corretti per l’ambiente, mentre in quarta si passa alla sezione dei soccorritori in cui si spiega come fare una chiamata all'112 e "si insegna l’importanza dei dispositivi di protezione individuale, facendoli anche indossare per imparare a riconoscerli". In quinta si chiude con le specificità dei ruoli e delle funzioni a livello locale e nazionale, a cui si collega anche la distinzione tra emergenza e incidente.

"I bambini sono sempre entusiasti e coinvolti"

Conclude Addamiano:

"È un percorso che impegna ma che è molto importante per la formazione dei bambini, che rimangono sempre entusiasti e coinvolti, così come anche le maestre".

Nella foto di copertina: gli alunni durante la simulazione di un terremoto in classe