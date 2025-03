Gli studenti della media Montalcini premiati ad "Amici per la pelle"

Premio giuria speciale per l’Istituto comprensivo Montalcini di Cuggiono al concorso Amici per la pelle 2025, per la creazione "Il circo della vita: un posto per tutti".

I ragazzi di 2ª e 3ª media conquistano la giuria

Il tema del concorso di quest’anno, promosso da Unic - Concerie Italiane, era "Circenses", un viaggio nel mondo del circo, che abbracciava la sua storia, dalla romanità fino ai giorni nostri. Ha partecipato un gruppo di ragazzi delle classi seconde e terze della scuola media di Cuggiono, con un lavoro che ha saputo trasmettere l’importante messaggio che la diversità va accolta con rispetto e orgoglio.

La diversità accolta con rispetto e orgoglio

Sotto la guida dell’insegnante di Tecnologia Mara Balasso, utilizzando ritagli di pelle, gli studenti hanno realizzato un tendone del circo, e come in un puzzle gigante hanno dimostrato come il circo sia stata la prima famiglia inclusiva nella storia dell’umanità. Hanno anche girato un video di presentazione con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in cui hanno spiegato come nel circo le differenze non fossero un limite ma un valore aggiunto; il circo era un luogo dove si accoglieva chiunque fosse diverso, offrendogli una casa e una famiglia.

Percorso didattico alla scoperta dell'industria conciaria

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per lavorare in squadra, valorizzare il talento, la creatività e l’impegno degli studenti, protagonisti di questo percorso didattico che li ha portati alla scoperta dell’industria conciaria sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Oltre che a Balasso, ringraziamenti vanno al docente Dario Baroli e alla dirigente scolastica per aver reso possibile l’iniziativa.