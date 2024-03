Proseguono le iniziative dal Comune di Nerviano per una refezione scolastica più sostenibile grazie alla distribuzione di 600 borracce metalliche a tutti i bambini delle scuole primarie in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo.

Donate 600 borracce metalliche ai bambini della scuola primaria

I numerosi progetti green implementati all’interno degli istituti sono frutto di una collaborazione pluriennale tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Le borracce, consegnate alla presenza dell’Assessore Carolina Re Depaolini del Comune di Nerviano, hanno l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili tra i più piccoli, incentivando uno stile di vita improntato al riuso per combattere la dispersione e l’eccessivo impiego della plastica. L'utilizzo della borraccia ricorda inoltre l’importanza di una corretta idratazione, fondamentale per il benessere fisico e cognitivo di ognuno e avvicina i più piccoli al concetto di non spreco delle risorse a nostra disposizione.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sensibilizzare i bambini e le famiglie

Le iniziative di sostenibilità intraprese a Nerviano si inseriscono nella più ampia proposta del concept “Think Green” di Sodexo, che punta a trasformare i refettori delle scuole in ristoranti sostenibili per sensibilizzare bambini e bambine su temi come il rispetto dell’ambiente e la riduzione dello spreco e della “Carbon footprint”, attraverso menu dedicati, allestimenti con messaggi formativi, oltre che interventi di riqualificazione degli spazi (uso di vernici ecologiche, contenimento dell'inquinamento acustico, attrezzature a ridotto consumo energetico e minor consumo di acqua).

“Questa iniziativa, rappresenta un gesto tangibile nell’ottica della lotta al consumo spropositato di plastica - commenta Carolina Re Depaolini, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Nerviano -. Il consumo smisurato di plastica ha provocato e continua a provocare gravi danni all’ambiente. Questa piccola iniziativa non cambierà le sorti del mondo ma aiuterà i cittadini nervianesi più giovani ad essere consapevoli che la terra è unica e che bisogna prendersi cura del nostro ambiente ogni giorno, con piccole ma concrete e quotidiane azioni da promuovere nella vita di tutti i giorni”.