Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 23 e domenica 24 marzo 2024

LEGNANO - «Legnano mette le ali - da un centenario all’altro»

L'evento prosegue oggi, venerdì, con una serata che vedrà protagonista il tenente colonnello pilota Francesco Dante, caposezione del Reparto Valorizzazione patrimonio storico dell’Aeronautica militare di Piacenza, che ha riportato in condizioni di volo il Fiat G-91 «Pony10» presentato alla manifestazione 100 Anni A.M. a Pratica di Mare. L’appuntamento è fissato per le 21 alla palazzina Associarma in piazza Medaglie d’oro. L’ingresso è libero.

LEGNANO - Centenario legnano Città

Proseguono gli appuntamenti celebrativi del Centenario di Legnano città. L’evento di stasera, in programma alle 21 alla Baita degli Alpini di via Colombes 19, incorpora due centenari; oltre a quello di Legnano città, quello del Sanatorio Regina Elena inaugurato il 19 giugno 1924. In qualità di relatrici interverranno Giulia Rossi, laureanda in Beni culturali con una tesi sull’ex Sanatorio, e Patrizia Dellavedova, architetto in forza al settore Opere pubbliche del Comune di Legnano, Phd in Conservazione dei beni architettonici, autrice di una tesi sul restauro di uno dei due solarium del complesso di via Colli Sant’Erasmo e studiosa dell’architettura a Legnano nella prima parte del Novecento, che tratteranno la struttura rispettivamente dal punto di vista storico e architettonico. A moderare l’incontro sarà Claudio Clemente.

CUGGIONO - Incontro sulla non violenza

Nel centro polifunzionale Le Radici e le Ali, promosso dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, questa sera, alle 21, incontro sulla non violenza con Michele Boato dell’Ecoistituto del Veneto Alex Langer. Parlerà di lotte non violente efficaci che si dipanano nei secoli, e che vedono protagonisti sia figure maschili ma anche molte figure femminili, cancellate dalla storia ufficiale che ricorda quasi solo condottieri impegnati in guerre di conquista.

LEGNANO - Tour fotografico di Legnano

Proseguono gli appuntamenti celebrativi del Centenario di Legnano città. L’evento di domani, sabato, che si terrà alle 21 a Palazzo Leone da Perego, è un tour fotografico in 200 scatti di Legnano dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri organizzato da Daniele Berti (che presenterà l’incontro), Adriano Garbo (che ha curato il restauro delle foto più datate) e Francesco Morello (autore degli scatti della Legnano di oggi). Il percorso di Legnano, attraverso le tante trasformazioni che in oltre un secolo ne hanno mutato il volto, sarà frazionato in sei fasi storiche: «Da borgo a città», «Il Ventennio», «Il Dopoguerra sino agli anni Sessanta», «Gli anni ’70 e ’80», «Gli anni a cavallo del Duemila», «La Legnano contemporanea». La proiezione delle foto sarà intervallata dagli interventi del duo musicale Roberto Carlos.

VILLA CORTESE - Giornata ecologica

E' in programma dopodomani, domenica 24 marzo, la giornata ecologica. A due settimane di distanza dal primo tentativo, annullato per colpa delle avverse condizioni meteorologico, il Comune ci riprova. Sperando che questa volta Giove sia più clemente, il ritrovo fissato dall'assessorato all'ambiente, organizzatore con la collaborazione di agricoltori, imprese e associazioni del paese, è per le 8.45 in piazza mercato, a due passi dal municipio. L'appuntamento con la pulizia dei boschi, divenuto semestrale dopo che l'iniziativa, un tempo annuale, è stata riproposta anche lo scorso autunno, è rivolto a volontari di qualsiasi età. I volontari sono chiamati a presentarsi muniti di guanti e attrezzi per la raccolta e passeranno al setaccio le diverse aree verdi del paese, solitamente quelle dietro la chiesetta di San Grato.

CUGGIONO - Animali antigraziosi in mostra

Domenica 24 marzo alle 11 nel centro polifunzionale Le Radici e le Ali sarà inaugurata l’esposizione «Animali antigraziosi in mostra». Una serie di disegni, a china e matita, realizzati dall’architetto Sandro Migliarini che ritraggono animali bizzarri e di particolare interesse. La mostra sarà aperta fino al 7 aprile nei fine settimana dalle 14 alle 18.

SEDRIANO - Laboratori i lettura in biblioteca

Tornano sabato 23 marzo i laboratori di lettura in biblioteca per bimbi fino ai sei anni

Continuano gli appuntamenti con le letture animate per i più piccoli alla biblioteca di Sedriano.

Domani mattina, sabato, a partire dalle 9.30, si terrà infatti l’iniziativa dal titolo «Il Sabato delle storie». Nello specifico si tratta di percorsi di lettura, narrazione e ascolto rivolti alla prima infanzia.

Per poter meglio fruire dell’evento, esso sarà strutturato in tre diverse fasce orarie a seconda dell’età del bambino che desidera parteciparvi: la prima dalle 9.30 alle 10.15 per i bambini dai tre ai sei anni; la seconda dalle 10.30 alle 11.15 per i bambini dai 18 ai 36 mesi e infine la terza dalle 11.30 alle 12.15 di nuovo per i bambini dai tre ai sei anni.

Le attività di animazione della lettura saranno condotte da M. Camilla Paulin e si svolgeranno nella biblioteca comunale di via Rogerio da Sedriano 2.

Iscrizioni e prenotazioni all’iniziativa potranno essere effettuate fino al giorno precedente l’inizio delle attività e fino a esaurimento dei posti disponibili, cioè dieci per ogni fascia oraria. Per prenotarsi basta inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sedriano.mi.it; per informazioni telefonare invece al numero 02.90398600. La partecipazione è gratuita.

BAREGGIO - Bareggio pulita

Sabato nuova iniziativa dei volontari di Bareggio Pulita. Tornano gli appuntamenti all’insegna della tutela ambientale promossi dall’associazione Bareggio Pulita. La prossima iniziativa avrà luogo domani, sabato 23 marzo, a partire dalle 14 lungo via Vigevano, strada che da Bareggio porta a Cisliano.

Si tratta, come spiegano gli organizzatori, di un intervento necessario prima che la primavera faccia crescere a dismisura la vegetazione circostante. Oltre a via Vigevano, gli altri luoghi interessanti dall’iniziativa di pulizia saranno via Mezzana, nei pressi dell’omonima cascina, e le adiacenze del canale scolmatore.

Il ritrovo sarà sul prato che si trova sulla destra appena dopo la fine del centro abitato di Bareggio. Per coloro che volessero partecipare è consigliato indossare un gilet alta visibilità, guanti e scarpe comode.

OSSONA - Un weekend all’insegna della cultura

Due importanti iniziative culturali animeranno il weekend ossonese. Si parte nella mattinata di domani, sabato, con il laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni «A meno che», organizzato dalla biblioteca di Ossona assieme a Fondazione per Leggere nella cornice di villa Litta Modignani: un’occasione unica per scoprire quante cose può fare un bambino col potere della fantasia. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 02 9010003.

Sempre sabato, alle ore 21, andrà invece in scena all’auditorium Unità d’Italia lo spettacolo «Anyone: se vuoi...puoi?», allestito dalla scuola di danza Cabriole di Mesero in collaborazione con l’accademia di recitazione Teatro della Verità e con regia a cura della compagnia I Frastornati. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

MESERO - Sabato nel segno dell’esercizio fisico

Pomeriggio dedicato all’esercizio fisico e all’equilibrio interiore quello in programma domani, sabato, al parco Borsani di Mesero. A partire dalle ore 14.30 sarà possibile partecipare a una cosiddetta camminata metabolica organizzata dallo Studio Dam di Mesero. A guidare l’incontro sarà la dottoressa Michela Lovati, psicologa ed esperta di mindfulness.

Nata alcuni anni fa durante il periodo del lockdown, la camminata metabolica è una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e sviluppare distretti e muscoli specifici. Nel corso della sessione, essa viene alternata con esercizi posturali e di ginnastica estetica, in modo da migliorare il metabolismo riattivando la circolazione e la microcircolazione.

L’iniziativa di sabato sarà a partecipazione gratuita. Per informazioni o per prenotarsi telefonare al numero 338 2431894

MESERO e MARCALLO - Arriva il coniglio pasquale: le iniziative per i più piccoli

Le festività pasquali fanno il loro ingresso nei programmi dei Comuni dii Mesero e di Marcallo con Casone, con due iniziative dedicate ai più piccoli nelle giornate di oggi, venerdì, e domani, sabato.

Primo appuntamento quello in programma questo pomeriggio alla biblioteca di Mesero, dove a partire dalle 16.30 sarà allestito un laboratorio di bricolage dal titolo «Il coniglietto di Pasqua» per bambini dai sei ai dieci anni. Per informazioni o per iscriversi telefonare allo 02 9788519 o scrivere a biblioteca@comune.mesero.mi.it.

Per il pomeriggio di sabato la palla passa invece a Marcallo. Alle ore 14.30, nella cornice della Sala San Marco, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo dal titolo «Pasquale il Coniglio Ribelle», organizzato dal Centro Pensionati Casone - Barco e dall'Associazione La Fenice con il patrocinio del Comune. Per informazioni telefonare ai numeri 329 9828985 (Cinzia) o 339 7735206 (Paola).

BUSCATE - Weekend con eventi in paese

Domenica, al Parco Pratone, si terrà, dalle 15, la terza edizione della «Caccia alle Uova» organizzata dall’Associazione genitori Tangram, dedicata ai bambini nati tra il 2011 e il 2020; dalle 20.45, Patrizia Bottini, impiegata alle poste, presenterà in Sala Civica il suo libro «La maledizione degli Holmissis». In biblioteca, la mostra «BibliotEque».

NERVIANO - Impossibile annoiarsi in paese

Domani, sabato, alle 21, l'appuntamento è nel salone della parrocchia di Santo Stefano insieme alla compagnia teatrale I Sottopalco per festeggiare la Giornata mondiale del teatro: in scena sarà messa una

nuova commedia, dal titolo «Aaa...cercasi palco!», con testo della regista Patrizia Nardin per una proposta variegata e divertente.

Sempre domani, ma alle 17.30, in biblioteca arriverà Valerio Mello, poeta argentino accompagnato dalla professoressa Carla Vetere per presentare il suo libro «Hypsas». Domenica tornerà invece il talent a cura dell'associazione Maurizio Garegnani, insieme al Coro Laudamus e col patrocinio del Comune: si

tatta di «Note di talento», arrivato alla sua terza edizione, manifestazione musicale rivolta ai giovani da 10 a 25 anni che inizieranno a esibirsi alle 16 nella sala del Bergognone.

Sempre domenica, tornerà anche il Mercato contadino, promosso dal Comune con Slow food Legnano, con le classiche bancarelle dei produttori che saranno allestite, come sempre, dalle 9 alle 13 nella piazza del santuario della Colorina (sarà possibile trovare prodotti a chilometro zero).

RESCALDINA - Letture animate in biblioteca

Molti eventi in paese. Tornano le letture animate in biblioteca; i bambini dai quattro ai 10 anni potranno presentarsi alle 10.30 per seguire la lettura dal titolo «Fata Pasqualina». Gli appuntamenti continuano con gli «Amici del Rugareto», che, in occasione dell’iniziativa «Adotta un sentiero», hanno aperto le

lezioni formative agli iscritti: martedì c’è stata la prima, dove tutti i partecipanti hanno ascoltato, oltre i membri di «Amici del Rugareto», anche le Gev, Guardie ecologiche volontarie del Plis Insubria Olona che hanno spiegato a livello teorico le mansioni che ognuno dovrà praticare per fare la giusta manutenzione del sentiero «adottato» rimandando al prossimo appuntamento ossia a domenica, alle

10, al parcheggio del parco di via Nenni, per la seconda lezione, stavolta direttamente sul campo.

CERRO MAGGIORE: Spettacolo teatrale e gita

Due gli eventi in arrivo in paese. Il primo riguarda l'avvio della rassegna «Anita Bollati»,

proposta dal Comune: si parte domenica, alle 21, all'auditorium comunale con lo spettacolo «Tel chi ul pesott» a cura della compagnia «Nuovo sipario 2000»

CANEGRATE - Festa di Pasqua per i bambini

Due nuovi eventi: uno sarà una festa di Pasqua rivolta ai bambini, l’altro è un incontro che affronterà una delle tematiche più calde in paese ossia le criticità del rione Cascinette. Domani, sabato, alle 15, nella sede della contrada Baggina di via Garibaldi, si svolgerà una festa di pasqua per i bambini della scuola

materna e primaria promossa dal Comitato genitori: durante il pomeriggio ci saranno tanti laboratori, giochi, estrazione a premi, una grande merenda e il servizio bar.

Martedì, alle 21, il Comitato Cascinette organizzerà un secondo appuntamento con il sindaco Matteo Modica e gli assessori per fare il punto sull'avanzamento lavori e progetti futuri che riguardano la zona

Cascinette. L'incontro promosso dal Comitato è aperto a tutti i residenti del rione (è necessario confermare la presenza entro oggi, venerdì, così in base al numero di partecipanti verrà indicato dove si svolgerà la riunione).

ABBIATEGRASSO - Fiera di San Giuseppe

Sabato 23 e domenica 24 la fiera di San Giuseppe dal titolo Abbiategreen . Un corposo calendario di eventi in tre poli della città; dal Castello, al padiglione Fiera all’ex convento dell’Annunciata. Due giornate dedicate alla mobilità ecologica

All’oratorio San Giovanni Bosco, venerdì 22 marzo alle 21 incontro con l’autore Alessandro D’Avenia nell’ambito della rassegna Umane Connessioni 2024

ALBAIRATE: Presentazione del libro

Sabato 23 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca civica "L. Germani" , ci sarà l'autrice Ornella Dallavalle per la presentazione del suo "Un anno e Un giorno".

OZZERO - Nazionale magistrati contro Nazionale sindaci

Sabato 23 marzo dalle ore 14:30 - Partita Nazionale Magistrati Vs Nazionale Italiana Sindaci presso centro sportivo di Ozzero. In favore Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno" Onlus e Hospice Abbiategrasso.

Se volete invece fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 in Lombardia.