Attimi di paura e concitazione poco dopo l'ora di pranzo a Pontevecchio per un uomo che è stato colpito alla testa da un ramo di un albero.

Colpito alla testa da un ramo, paura per un 51enne

L'allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 13.30 nella frazione di Magenta quando un signore di 51 anni è stato colpito in testa da un ramo di uno degli alberi che costeggia il Naviglio Grande.

Il 51enne infatti pare si trovasse nell'area all'incrocio tra la via Isonzo e la via Bottego: la strada che costeggia il Naviglio e che collega Pontevecchio con Pontenuovo.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora nota e dunque non è ancora dato a sapersi se erano in corso delle operazioni di potatura delle alberature o meno, sta di fatto che l'uomo sarebbe stato colpito ed immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi.

Sul posto anche l'elisoccorso

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono precipitati un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice giallo oltre ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Arrivato sul posto il personale medico ha subito preso in carico l'uomo che ha riportato un trauma alla testa e ha iniziato le procedure per il trasporto al pronto soccorso, mentre i Carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.