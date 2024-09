Avvio dell'anno scolastico: il saluto dell'Amministrazione e i cantieri aperti

"Che sia un anno sereno e ricco di buone relazioni". E' questo l'augurio che l'assessora alla Comunità inclusiva di Legnano Ilaria Maffei ha rivolto alle studentesse e agli studenti, ai loro insegnanti e a tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, in occasione dell'inizio delle lezioni nei plessi scolastici cittadini.

Il saluto dell'assessora Maffei in occasione dell'apertura dell'anno scolastico

Così Maffei:

"A scuola si costruisce una comunità; stare bene a scuola vuole dire creare buoni presupposti per vivere bene una città, un Paese e diventare cittadini attivi, attenti e consapevoli. Come assessora lavoro ogni giorno per fare dialogare istituzioni e mondo scolastico e per avere una scuola più accogliente sia nelle strutture sia nei servizi. Ognuno nel proprio ruolo è chiamato a concorrere alla vita della nostra comunità scolastica e per questo auguro a tutti di trovare uno spazio di collaborazione per la sua crescita personale e per la crescita di tutta la collettività".

Tutti i lavori in corso nei plessi scolastici della città

Il messaggio è rivolto ovviamente alle comunità scolastiche di tutti i plessi cittadini, alcuni dei quali interessati da lavori finanziati con risorse a valere sul Pnrr e che impattano sulla quotidianità di chi vive la scuola. È il caso delle scuole Manzoni e Mazzini, per cui l’Amministrazione comunale, come già aveva fatto l’anno scorso per altri plessi interessati dai cantieri, ha scritto ai genitori una lettera spiegando gli interventi in corso. In particolare alla primaria Manzoni, oltre all’ampliamento della palestra, è in corso la sostituzione della rete di distribuzione del calore nell’intero edificio che si concluderà con il mese di ottobre. Lo stesso plesso è stato interessato nei mesi scorsi dalla messa in sicurezza del giardino con la nuova recinzione, dalla sostituzione di tutte le lampade e dei fancoil. Nello stesso istituto, con la fine della stagione termica, quindi nel 2025, si procederà con la sostituzione della caldaia, il cuore del sistema di riscaldamento risalente al 1978, quindi estremamente bisognoso di interventi risolutivi, che l’amministrazione sta interamente riammodernando.

Nella primaria Mazzini sono in corso i lavori di adeguamento sismico che, nelle settimane scorse, hanno interessato l’edificio scolastico e adesso riguardano la palestra, ambiente che dovrebbe tornare utilizzabile con la fine dell’anno. All’esterno dell’edificio scolastico, nel Parco Trento Trieste, sono invece in corso gli interventi del progetto Spugna a cura di Cap Holding; interventi di drenaggio urbano sostenibile per consentire l‘assorbimento dell’acqua piovana e che permetteranno di disconnettere la rete di captazione delle acque bianche dalla fognatura in modo da non convogliare più l’acqua piovana in fogna. Le condizioni meteorologiche della primavera e della prima parte dell’estate hanno rallentato questi lavori, ma con la prossima settimana la piazza sarà riaperta e i giochi torneranno a essere utilizzabili. Bisognerà attendere, invece, per vedere completata la piantumazione delle aree a verde, che potrà essere eseguita solo a riposo vegetativo, dunque nei mesi di novembre e dicembre.

La visita alla media Dante Alighieri e alla primaria Pascoli

Questa mattina l’assessora Maffei ha fatto visita alla secondaria di primo grado Dante Alighieri, dove è in corso l’ampliamento di un’ala dell’edificio con tre nuove aule, e la primaria Pascoli, dove oggi è entrata in aula la classe di prima in cui si sperimenta il metodo Montessori.