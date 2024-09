Incidente stradale sulla Provinciale 109, muore un motociclista di 31 anni

Un grave incidente stradale si è verificato alle 7 di oggi, mercoledì, sulla Provinciale 109 tra i territorio di Lainate e Nerviano. A perdere la vita un motociclista di 31 anni.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

Ancora da chiarire, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho e degli agenti della Polizia Locale di Lainate, la dinamica del sinistro verificatosi poco prima delle 7 di stamattina sulla Strada Provinciale 109 che collega il Comune di Lainate a quello di Nerviano. Protagonista un mezzo pesante e un motociclista che, 31enne residente a Canegrate e prima a Busto Garolfo, per cause ancora in corso d'accertamento si sarebbero scontrati.

Nonostante i soccorsi il 31enne è morto sul colpo

Sul posto, scattato l'allarme, i volontari della Croce Azzurra di Caronno e il personale dell'automedica. Per il motociclista però non c'è stato nulla da fare e il personale medico non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso