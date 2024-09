Omicidio Carol Maltesi, nuovo processo d'Appello per Davide Fontana

Omicidio Carol Maltesi di Rescaldina, nuovo Appello per Davide Fontana.

Omicidio Carol Maltesi, nuovo Appello per Davide Fontana

Un nuovo processo d'Appello limitatamente alla premeditazione ed eventuale bilanciamento delle circostanze. E' quello stabilito oggi, martedì 10 settembre 2024, dalla Cassazione nei confronti di Davide Fontana, 44enne bancario e reo confesso dell'omicidio di Carol Maltesi, 26enne di Rescaldina uccisa durante un video hot. A febbraio era stata ribaltata la sentenza di primo grado con Fontana condannato all'ergastolo. Ora si apre un nuovo capitolo: Fontana dovrà affrontare un nuovo processo d'Appello che riguarderà l'aggravante della premeditazione (esclusa in primo grado e accertata in secondo).

Il fatto

L'omicidio Maltesi aveva scosso tutti. La giovane, madre di un bimbo, era stata uccisa durante un video hard che stava girando con Fontana nella sua abitazione di via Melzi. Fontana che poi farà a pezzi il corpo e cercherà di abbandonarlo in un dirupo in provincia di Brescia.