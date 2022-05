Anche il liceo Galilei parteciperà alla "Notte nazionale dei licei"

L'appuntamento ritorna in presenza

Anche il Liceo Galilei di Legnano, con il patrocinio del Comune di Legnano, partecipa all’evento nazionale

Parteciperà anche il Liceo Galilei di Legnano all'ottava edizione della "Notte nazionale dei Licei" prevista per il prossimo venerdì, 6 maggio 2022.

Un appuntamento sempre più sentito

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, è già arrivata alla sua ottava edizione. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e introdotta dal brano inedito “L’onda perfetta” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, quest’anno si celebrerà venerdì 6 maggio 2022, dalle 18 alle 24 in 328 licei classici su tutto il territorio nazionale.

Anche il Liceo Galilei di Legnano, con il patrocinio del Comune di Legnano e il coordinamento della prof.ssa Sabrina Torno, partecipa all’evento nazionale. Il tema scelto dalla Scuola è “La libertà”: il titolo della manifestazione “Vivere liberi” intende essere una forte rivendicazione di un diritto fondamentale e irrinunciabile per ogni essere vivente oltre che un invito e un augurio per tutti a custodire e a valorizzare un Bene tanto prezioso.

Nonostante la pandemia, i comprensibili timori dei contagi non ancora scongiurati, e le restrizioni che inevitabilmente si dovranno mettere in atto, la stragrande maggioranza dei licei classici aderenti ha optato per la celebrazione in presenza dell’evento, e non più online. Il Liceo Galilei scandirà l’evento in due parti: dalle 18.00 alle 20.40 circa si esibiranno gli alunni del biennio; dalle 21.15 alle 24 avranno luogo le performance degli studenti del triennio. L’accesso alla scuola è riservato soltanto agli alunni del Liceo Classico, ai ragazzi impegnati nelle esibizioni e a 70 familiari per turno, previa prenotazione tramite modulo trasmesso alle famiglie.

I filmati anche sul sito e le pagine social

Per una maggiore condivisione, durante la manifestazione saranno comunque fatte delle riprese e i filmati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e sui canali ufficiali di Facebook e Instagram. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha oggi fatto breccia nell’opinione pubblica, ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano. E ha probabilmente fatto sì che si determinasse quell’inversione di tendenza nelle iscrizioni al liceo classico che ormai da qualche anno hanno ripreso a salire a livello nazionale.

Anche quest’anno, per l’ottava volta, prenderà magicamente forma l’idea del prof. Rocco Schembra e, in contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i 328 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Un evento con a fianco la Rai

Anche quest’anno è stato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale della Notte. Tale accordo permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale. Il prof. Rocco Schembra, ideatore e coordinatore dell’evento, sarà ospite d’onore del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma; nel medesimo Liceo si esibirà dal vivo il cantautore Francesco Rainero. La locandina dell’evento, realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del Liceo Spedalieri di Catania, ha come ispirazione primaria la Natura, forza suprema rigeneratrice che ci pervade con tutte le sue forme e colori e che, sotto forma di figura femminile, reca al posto del capo un enorme libro aperto luminoso e al posto del cuore una finestra aperta, senza barriera alcuna. Quest’anno gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati in un concorso dal titolo “Io e il mio δαίμων”, consistente nella realizzazione di una fotografia corredata di un testo di scrittura creativa, entrambi ispirati a questo tema. Si sono classificate prime ex aequo le due studentesse Giorgia Bagnara, del Liceo “G. Cevolani” di Cento (FE) e Alice Tirino, del Liceo “A. Genovesi” di Napoli.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.