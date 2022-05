Legnano

I legnanesi superano la Sg Pallanuoto Arese con un rotondo 9-1 che consente ai ragazzi di Separovic di salire a quota 18 punti: la salvezza è ormai certa

Torna a vincere la Rari Nantes Legnano e lo fa con un risultato rotondissimo, infliggendo una sconfitta pesante agli avversari della Pallanuoto Arese per 9-1. Un vittoria di peso quella dei ragazzi di coach Gojko Separovic che permette così alla società legnanese di chiudere il girone di andata con 18 punti che significa ormai salvezza quasi certa.

Pallanuoto: Che vittoria per la Rari Nantes Legnano

Mai in discussione la vittoria in casa contro SG Pallanuoto Arese, nella serata di sabato, con tre parziali da 2-1, 5-0 e 2-1 in favore della RNL, ai quali solo in ultima frazione gli ospiti hanno potuto rispondere, rendendo meno netto il passivo. 9-5 il risultato finale, poker di uno scatenato Rossi, e Victor che in porta non ha mai mollato un pallone, neppure sul 9-1.