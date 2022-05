Legnano

Una prova di grande carattere per i Legnano Knights che nel penultimo impegno della stagione regolare superano la prima della classe per 85-77

Grandissimo successo per i Legnano Knights che nel penultimo impegno della stagione regolare battono 85-77 la capolista Etrusca San Miniato. Un successo importantissimo, quello andato in scena ieri sera tra le mura amiche del PalaBorsani per i ragazzi di coach Riccardo Eliantonio, soprattutto in ottica playoff.

Basket Serie B: Legnano strapazza la capolista san Miniato

Nei primi due quarti regna totalmente l’equilibrio, con i Knights che pagano la situazione falli dei lunghi, Cepic e Fattori, e un po’ troppo nervosismo da parte di Tommaso Marino, ad un soffio dall’espulsione. Il parziale del primo quarto è 23-21, grazie anche e soprattutto ai punti di Manuele Solaroli (17 punti e 11 rimbalzi a fine gara), bravo a farsi trovare pronto e a ridurre al minimo il margine di errore.

Nella seconda frazione sono invece gli ospiti a mettere maggiormente in difficoltà gli avversari, grazie alla grande capacità di reagire prontamente, colpo su colpo, e a mettere nero su bianco un parziale di 26-22 che li vede avanti 45-47 all’intervallo.

La pausa lunga serve moltissimo ad entrambe le squadre, ma forse in modo più incisivo ai Knights, che raffreddano gli animi e si presentano in campo vantando maggior concentrazione. Un parziale positivo consente ai padroni di casa di riportarsi avanti e affrontare il quarto con un piglio diverso, ma sempre con la giusta attenzione per una situazione falli piuttosto complessa. Nel frattempo, la stessa sorte tocca a San Miniato, con diversi giocatori che si caricano di falli e che, sia nel terzo che nel quarto periodo, concedono a Legnano di sfruttare il bonus con diversi minuti di anticipo rispetto alla norma.