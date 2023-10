All'istituto Torno di Castano il debutto degli Erasmus day

Un progetto di respiro europeo. E' quello a cui ha aderito nei giorni scorsi l'istituto Torno di Castano Primo. La scuola superiore castanese ha preso parte alla “Sei giorni per far risplendere l’Europa”, iniziativa tesa a mettere in luce la diversità e varietà culturale dell’Europa e la ricchezza di opportunità di apprendimento offerte dalla mobilità all'estero.

La partecipazione dell'istituto Torno al progetto

Sempre più aperto all'Europa e al mondo, il “Torno” partecipa con entusiasmo a questo importante momento di condivisione, annunciando la nuova avventura che presto lo vedrà coinvolto. L'Istituto castanese, infatti, ha avanzato la propria candidatura al Progetto Erasmus + Ka 122 “Moving in Europe” che, da ottobre 2023 a marzo 2025, permetterà a un gruppo di docenti di diverse discipline e allo staff dirigenziale di frequentare corsi di perfezionamento linguistico, così da attuare poi percorsi CLIL (lezioni della propria materia in lingua inglese, nda) con i propri studenti, avviare partnership con scuole europee di pari grado su progetti legati all'ambiente e alla sostenibilità, oltre che di conoscere e sperimentare i più innovativi metodi di insegnamento e le pratiche gestionali migliori da attivare in ambito scolastico.

La progettazione Erasmus

Il progetto Erasmus + Ka 122 consentirà anche a due gruppi di 8 studenti ciascuno (per un totale di sedici ragazzi) di frequentare per una settimana due prestigiose istituzioni scolastiche europee: mentre un gruppo si recherà in Spagna, presso lo IES Los Alamos di Granada (Istituto di Arte, Scienze e tecnologie, Scienze Umane) per lavorare sul teatro come mezzo di inclusione, il secondo gruppo frequenterà la scuola svedese Karlstad Kommun (Istituto comprensivo articolato in diversi indirizzi) per uno scambio di idee e di esperienze sul tema dello sviluppo sostenibile, proponendo un'attività di analisi e confronto sulla situazione delle acque dei fiumi Ticino e Klaralven.

Una cerimonia per le certificazioni linguistiche

In coda alla presentazione del progetto a cura delle docenti referenti, professoresse Flavia Pisoni, Ilaria Crespi, Giulia Fonsato, Evalda Caccia e Federica Re, nell'aula magna del Torno si è svolta anche la tradizionale cerimonia delle certificazioni linguistiche, essenziale opportunità che l'Istituto ormai da molto anni è in grado di garantire ai propri studenti e straordinario valore aggiunto alla loro preparazione. Un centinaio di studenti dell'Istituto che si sono distinti per le loro brillanti competenze nelle lingue straniere ha ricevuto gli attestati delle certificazioni Pet, First, Dele, Delf, Bec conseguite nell'anno scolastico 2022-2023. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti del Centro Lingue di Busto Arsizio e il Consulente Cambridge di zona.