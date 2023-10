Scontro fra auto: uomo trasportato in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre, in via Stelvio, a Castano Primo. Coinvolte diverse persone, una di loro è stata trasportata in ospedale.

Incidente a Castano: diverse persone coinvolte

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 di ieri, domenica 15 ottobre, in via Stelvio a Castano Primo. A soccorrere le diverse persone coinvolte nello schianto sono state due automediche e un'ambulanza della Croce bianca di Magenta. Sul posto è anche atterrato l'elisoccorso. Ad avere la peggio un uomo che ha ricevuto tutte le medicazioni del caso per poi essere trasportato all'ospedale Niguarda a Milano.

Ancora da chiarire le cause del frontale

Resta da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Potrebbe essersi trattato di uno schianto frontale. Nel teatro si sono portati i Carabinieri di Castano Primo, chiamati a ricostruire l'accaduto.