Incidente fra due auto in via Garibaldi a Boffalora Ticino oggi, 12 ottobre: sul posto l'ambulanza e la Polizia Locale.

Scontro fra auto all'incrocio: arriva l'ambulanza

Incidente intorno alle 14.30 all’incrocio tra via Turati, Via Garibaldi e via S. Defendente: sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica, oltre alla Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Le persone coinvolte sono state trasportate in codice verde in ospedale.

Traffico difficoltoso all'incrocio per diverso tempo a causa dei rilievi e delle auto da portare via.