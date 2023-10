Intrusione a scuola, palestra a soqquadro

Come se non fossero bastati i danni provocati dalla caduta dell’albero a seguito della tromba d’aria, i vandali hanno fatto incursione nella scuola primaria di Pregnana creando ulteriore caos.

Scuola primaria

Il dirigente scolastico e il sindaco hanno infatti sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Arluno dopo che un gruppetto di ignoti è penetrato nella notte fra venerdì e sabato nella scuola primaria di Pregnana.

L’edificio era già stato danneggiato venerdì 22 settembre, quando la tromba d’aria ha provocato la caduta di due alberi all’interno del cortile scolastico, uno dei quali ha danneggiato serramenti, copertura e pavimento.

Sabato pomeriggio nella palestra della scuola sono entrati i bambini e le bimbe dell’Agap, la scuola di ginnastica artistica pregnanese, e lo spettacolo che i giovanissimi atleti e i loro istruttori si sono trovati davanti è stato desolante. La palestra messa a soqquadro, attrezzatura e materiali fuori posto e parzialmente danneggiati.

Palestra a soqquadro

E non solo in palestra: i vandali hanno avuto il tempo di girare all’interno della scuola primaria, creando confusione e problemi anche nelle aule dove trascorrono il tempo gli alunni pregnanesi.

Un’azione priva di senso o fine: come spesso accade, guidata all’apparenza più dalla noia e dalla voglia di trasgredire. Non risultano infatti furti di materiale o danni particolarmente ingenti. Non risultano neanche forzature alle porte. Scuola e amministrazione comunale si sono dovuti attivare per una pulizia straordinaria dell’edificio scolastico e della palestra. Nella mattinata di lunedì, al rientro in classe dei bimbi, era stata ripristinata la normalità.

L’amministrazione comunale ha fornito ai carabinieri le immagini delle telecamere a disposizione. La speranza è che gli autori vengano individuati e le spese per la pulizia sostenute dal Comune risarcite. Si teme che questa sia l’ennesima azione priva di logica da parte di un gruppetto di teppistelli minorenni.

Scuole nel mirino

E’ questa l’ennesima incursione notturna nelle scuole del territorio, fenomeno che da mesi interessa istituti scolastici con furti e danneggiamenti.

Cornaredo, Rho, Pregnana, Settimo Milanese: in ciascuno di questi Comuni almeno un edificio scolastico (se non tutti) è stato razziato da ladri vandali, con l’asportazione di computer e materiale informatico per decine di migliaia di euro complessivi.

L’intrusione fra venerdì e sabato non sembra rientrare in questa casistica. A differenza del furto alla scuola secondaria di via Varese, avvenuto a Pasqua lo scorso aprile, perlomeno questa volta non risultano furti. Disordine e fastidio più che danni.