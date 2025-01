L’ISIS Antonio Bernocchi di Legnano arricchisce la sua offerta formativa. Il percorso quadriennale di Istruzione tecnica a indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni si rinnova, infatti, attraverso l’adesione alla sperimentazione nazionale di una filiera formativa tecnologico-professionale integrata, nell’ambito della quale si è già avviato quest'anno il quadriennale a indirizzo Meccanica e Meccatronica, di cui si formerà una nuova classe prima a settembre 2025.

All'Isis Bernocchi di Legnano nasce il percorso quadriennale in Telecomunicazioni

Il quadriennale in Telecomunicazioni, già da diversi anni presente nella proposta formativa dell’Istituto, viene ripensato e adeguato ai tratti caratterizzanti dei percorsi di questa filiera: la coprogettazione insieme agli ITS Academy, ai centri di istruzione e formazione professionale e alle realtà produttive del settore, con la definizione di moduli didattici e attività laboratoriali, il potenziamento dei PCTO, anche con la stipula di contratti di apprendistato di primo e terzo livello, del processo di internazionalizzazione e dello studio della lingua inglese. Tutti segni distintivi anche del neonato quadriennale in Meccanica e Meccatronica, la cui sperimentazione ha ricevuto l’approvazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ne ha autorizzato ufficialmente la prosecuzione anche nel prossimo anno scolastico.

Questi curriculum favoriscono la prosecuzione degli studi ai livelli più alti negli ITS Academy – i percorsi biennali post diploma finalizzati alla formazione di tecnici specializzati – che offrono una possibile alternativa all’Università.

Gli appuntamenti con le famiglie interessate

Si ricordano gli appuntamenti con le famiglie presso la sede dell’ISIS “Bernocchi” per un approfondimento sui percorsi della filiera 4+2: giovedì 23 gennaio alle ore 17.30 il percorso in Meccanica e Meccatronica, alla presenza del Presidente di Confindustria Alto Milanese, ing. Maurizio Carminati, e della Responsabile Marketing, dott.ssa Roberta Porro; venerdì 24 gennaio alla stessa ora quello in Telecomunicazioni, alla presenza della dott.ssa Maria Rosaria Ramponi, referente ITS INCOM Academy. In parallelo, venerdì 24 gennaio alle 17.30, si terrà anche la riunione di presentazione del percorso quadriennale di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate.

“Questi incontri sono molto importanti per chiarire la natura dei percorsi quadriennali”, spiega la DS Elena Maria D’Ambrosio. “Si tratta di percorsi impegnativi, pensati però in un’ottica il più possibile inclusiva: il conseguimento delle competenze necessarie per il diploma è possibile grazie a metodologie didattiche innovative, laboratoriali e personalizzate in modo da venire incontro alle esigenze di apprendimento degli studenti. I percorsi di Istruzione Tecnica, in particolare, si avvalgono dell’importante contributo delle realtà aziendali, che partecipano alla progettazione dell’offerta formativa contribuendo a renderla innovativa e all’avanguardia.”

“Stiamo riscontrando interesse per questi percorsi da parte delle famiglie, alle quali rinnoviamo l’invito alle presentazioni”, conclude la DS: “ricordiamo che per tutti i prossimi giorni potranno prenotare la partecipazione alle riunioni accedendo al sito della scuola”.