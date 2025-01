L'assessore Marina Baietta del comune di Abbiategrasso ha voluto rispondere al "Comitato 27 ore" riguardo alla riduzione dei rientri pomeridiani da parte degli studenti.

La proposta "Comitato 27 ore" di Abbiategrasso: la risposta dell'assessore Baietta

"A seguito della lettera aperta inviata ai media locali dal neo Comitato 27 ore, nel confermare la disponibilità ad un incontro in presenza, desidero rendere pubblici alcuni dettagli inerenti il servizio “post 27 ore” con alcune considerazioni di taglio anche politico affinché, anche chi non è direttamente coinvolto, possa comprendere gli aspetti della discussione in essere per farsi un’opinione. Il tempo scuola di 27 ore è una delle modalità organizzative previste dall’ordinamento scolastico, su scelta delle famiglie, per la scuola primaria. Per questa tipologia di orario non è prevista l’obbligatorietà del servizio mensa che deve invece essere garantito dal Comune per gli alunni che frequentano il tempo scuola di 40 ore. Pur non essendo obbligatorio, il Comune, per contribuire alle richieste delle famiglie in termini organizzativi, da qualche anno ha deciso di organizzare il servizio a pagamento chiamato “post 27ore” su richiesta di due sole scuole (Terzani e Aldo Moro) nei tre giorni di rientro pomeridiano a suo tempo stabiliti dalle scuole stesse".

La riduzione dei giorni di rientro

"Sono mediamente 180 gli utenti fruitori del servizio che prevede, oltre alla fornitura del pasto, la sorveglianza dei bambini, anche con disabilità, sia durante il pranzo che prima dell’inizio dell’attività didattica pomeridiana. L’apertura dell’Amministrazione Comunale ad estendere il servizio “post 27 ore” anche al comprensivo Palestro, per garantire pari opportunità di offerta a tutti e tre gli Istituti scolastici e per soddisfare le richieste di iscrizione del bacino di utenza afferente la medesima scuola, è stata posta in un confronto con le Dirigenze Scolastiche. In tale sede si sono evidenziate le difficoltà del Comune sia per gli aspetti strettamente gestionali sia per l’imprescindibile attenzione alla sostenibilità futura del servizio anche in termini di equilibrio di bilancio e di compartecipazione politica su un servizio strettamente dedicato. Il confronto ha portato le Dirigenze Scolastiche alla rimodulazione dell’orario scolastico prevedendo che i bambini che si iscriveranno al tempo 27 ore alla classe prima a partire dall’anno scolastico 25/26 (circa 50 utenti) avranno due soli rientri pomeridiani senza che in alcun modo venga intaccata la quantità e la qualità dell’attività didattica dell’articolazione oraria a 27 ore. Gli iscritti al servizio in anni precedenti, termineranno il ciclo scolastico con i tre rientri pomeridiani".

L'opportunità del tempo pieno