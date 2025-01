Morte di Marco Magagna: secondo la Procura Stella Boggio deve tornare in carcere

Per la Procura Stella Boggio deve tornare in carcere. Secondo gli inquirenti l'omicidio del compagno Marco Magagna di Arese fu commesso con dolo eventuale, non per eccesso di legittima difesa

"Non fu legittima difesa"

La procura di Monza chiede che Stella Boggio, 34 anni, lasci gli arresti domiciliari per tornare in carcere, sostenendo la tesi dell’omicidio del compagno Marco Magagna, 38 anni, commesso con dolo eventuale, e non quella dell’eccesso colposo di legittima difesa, ammessa invece dal gip dopo la convalida dell’arresto. Il delitto avvenne nella notte tra il 6 e il 7 gennaio nell'appartamento di via Tonale a Bovisio Masciago dove la coppia conviveva da pochi mesi, come ci raccontano i nostri colleghi di PrimaMonza.it.

Impugnato il provvedimento del gip

Gli inquirenti hanno deciso di impugnare il provvedimento del gip Marco Formentin, che verrà discusso davanti ai giudici del Riesame a Milano. Per i pm, quella del gip non è una configurazione corretta (anche perché avvenuta quando mancavano alcuni atti di indagine).

La tesi del dolo

Rivedendo gli esiti investigativi su quanto accaduto, e una volta acquisiti i dati (parziali) dell’autopsia, la procura, che in un primo momento aveva anche preso in considerazione l’ipotesi dell’eccesso colposo, ha sposato la linea del dolo.

I messaggi prima dell'omicidio

La sera della lite la donna riceve alcuni messaggi audio in cui avrebbe ricevuto insulti gravi dall’uomo, con atteggiamento aggressivo (ma non minacce esplicite). Lui pareva volesse chiudere la relazione. A quel punto, Stella torna nel suo appartamento. Non chiama le forze dell’ordine, né si rivolge a qualcuno per chiedere aiuto. Tra le mura di casa, i due si affrontano e lei gli pianta un coltello nel petto.