400 studenti in piazza per festeggiare l'Europa

Martedì 9 maggio 2023 gli studenti e le studentesse dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate si sono dati appuntamento in Piazza della Libertà per festeggiare la Giornata dell’Europa con un flash mob.

Un flash mob per festeggiare la Giornata dell'Europa

L’evento è stato progettato e realizzato da docenti, studenti e studentesse di tutto l’Istituto dalla Scuola Primaria fino al Liceo.

I ragazzi e le ragazze del biennio del Liceo insieme ai bambini e alle bambine delle classi quarte della Scuola Primaria hanno ballato una coreografia sulle musiche di Grease, mentre gli studenti e le studentesse delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno suonato l’Inno alla Gioia, composto nel 1824 da Ludwig van Beethoven, dal 1972 inno ufficiale europeo.

I festeggiamenti a Buscate

Nella sede di Buscate, in cui nella scorsa primavera le terze medie hanno visitato il Parlamento europeo grazie all'Amministrazione comunale, le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno celebrato l'Europa con pensieri scritti dai ragazzi e dalle ragazze, applauditi dai bambini e dalle bambine di tutta la Scuola Primaria.

La Giornata dell’Europa è stata istituita nel 1985 per ricordare la dichiarazione che il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò e che è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea e quale occasione migliore per festeggiare nell’Istituto arconatese in cui forte è la vocazione europea in tutti i suoi ordini.

Al termine delle esibizioni sono stati letti i messaggi che gli On. Angelo Ciocca, Pietro Fiocchi e Giuliano Pisapia hanno inviato per l’occasione, che invitano i giovani a nutrire curiosità, a interessarsi del territorio, a lottare per il bene comune, in un momento in cui le guerre in corso mostrano come è facile che gli interessi nazionali prendano il sopravvento.

I riconoscimenti per l'Istituto

Due importanti riconoscimenti sono arrivati in questi giorni all'Istituto Omnicomprensivo dall’Europa: il label di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS), che riconosce l’attenzione didattica dell’istituzione scolastica alle tematiche della democrazia parlamentare europea, del ruolo del Parlamento europeo e dei valori europei, nonché la “Certificazione europea scuola eTwinning 2022/2023”, per l’impegno nell’innovazione e nello scambio multiculturale attraverso la piattaforma eTwinning.

Una grande soddisfazione è stata espressa da parte del Dirigente Scolastico, Dott. Emanuele Marcora: “La giornata di oggi è una festa, ma anche un grazie per quegli uomini e quelle donne che hanno permesso ai nostri Paesi di crescere uniti nella diversità.

In questi quattro anni di lavoro insieme, la comunità educante dell' I.O. Europeo ha compreso la necessità di dare al nostro Istituto un'identità consapevolmente europea e intensificato gli sforzi per sviluppare competenze di cittadinanza globale. Dal primo hackathon a Strasburgo fino ai due progetti Erasmus in corso, dai progetti PON al Pnrr, la nostra scuola si è impegnata a mettere a frutto le opportunità che l'UE offre per i giovani. Questa scommessa è senz'altro una sfida onerosa per il personale docente e non docente, ma ci ha permesso e ci permetterà di offrire ai nostri ragazzi attività didattiche e strumentazioni che daranno luogo a nuove avventure della conoscenza".