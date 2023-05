Mangiano kiwi in mensa: tre bambini portati all'ospedale

Mangiano kiwi alla mensa scolastica e si sentono male.

Bambini mangiano kiwi alla mensa scolastica e hanno una reazione allergica

E' successo nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio 2023, a Legnano. L'allarme è scattato alla scuola primaria Mazzini di piazza Trento e Trieste e sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica. Tre i bambini soccorsi: tutti hanno avuto una reazione allergica e sono stati portati all'ospedale cittadino per accertamenti. Due sono arrivati al Pronto soccorso in codice verde, uno in codice giallo. La scuola ha subito provveduto ad avvisare i genitori degli alunni coinvolti, e un quarto bambino è stato portato a casa dai propri famigliari. Così come un quinto alunno che aveva solo toccato il frutto, senza mangiarlo.

"Per nessuno degli alunni c'erano segnalazioni di intolleranze a questo frutto"

Sull'accaduto, l'Amministrazione comunale ha diramato un comunicato stampa:

"Durante il pranzo alla mensa della primaria Mazzini, quattro bambini che hanno mangiato del kiwi, hanno avuto una reazione allergica; tre di questi sono stati condotti al Pronto soccorso e a uno solo è stata praticata una terapia medica, il quarto bambino è stato portato a casa da un genitore. Anche un altro bambino, che ha accusato prurito al semplice contatto con il frutto, ha fatto ritorno a casa. Era la prima volta che alla mensa si serviva il kiwi e per nessuno dei bambini in questione c’erano segnalazioni da parte delle famiglie di intolleranze a questo frutto".