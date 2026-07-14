Scurati: «Quasi 22 milioni di euro per una sanità più vicina ai cittadini»

Inaugurate le Case di comunità di Cuggiono, Busto Garolfo, Lainate e Passirana e gli Ospedali di comunità di Cuggiono e Passirana. Nei prossimi giorni aprirà anche la Cdc di Cornaredo.

Con l’inaugurazione delle Case di comunità di Cuggiono, Busto Garolfo, Lainate e Passirana, oltre agli Ospedali di comunità di Cuggiono e Passirana, Regione Lombardia compie «un altro passo concreto verso una sanità territoriale sempre più moderna, capillare e vicina ai cittadini».

Investimenti per quasi 22 milioni di euro

A dichiararlo è Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, che martedì 14 luglio ha partecipato alle inaugurazioni insieme all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Scurati prosegue:

«Complessivamente si tratta di quasi 22 milioni di euro di investimenti tra fondi regionali e Pnrr. In particolare 6,5 milioni sono stati destinati alla Casa di comunità di Lainate; 8 milioni alla Casa di comunità e all’Ospedale di comunità di Passirana; 4,3 milioni alla Casa di comunità e all’Ospedale di comunità di Cuggiono e 2,7 milioni alla Casa di comunità di Busto Garolfo. Risorse che rafforzano concretamente la rete della sanità territoriale e migliorano l’accesso ai servizi per migliaia di cittadini».

La rete dell’Asst Rhodense verso il completamento

Scurati evidenzia inoltre il completamento della rete delle Case di comunità dell’Assst Rhodense:

«Con l’apertura della Casa di comunità di Cornaredo prevista nei prossimi giorni saranno operative tutte e nove le Case di comunità dell’Asst Rhodense, un traguardo importante che conferma la volontà di Regione Lombardia di investire concretamente nella medicina di prossimità, nella prevenzione e nella presa in carico dei pazienti cronici e fragili».

«La risposta alle polemiche sono i fatti»

Infine un ringraziamento e una stoccata:

«Ringrazio l’assessore Guido Bertolaso per il lavoro svolto e per l’impegno con cui sta dando attuazione alla riforma della sanità territoriale. In queste settimane qualcuno ha preferito alimentare polemiche strumentali sulla sanità lombarda; l’assessorato regionale continua invece a rispondere con i fatti, inaugurando nuove strutture, potenziando i servizi e portando investimenti concreti sui territori. È questa la migliore risposta ai cittadini».