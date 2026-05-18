Salute, apre il nuovo servizio prelievi

A Santo Stefano Ticino apre un nuovo servizio prelievi promosso da Asst Ovest Milanese in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Apre l’attività prelievi a Santo Stefano Ticino

Il servizio, organizzato dal Distretto Magentino della Casa di comunità di Magenta, sarà attivo ogni due settimane il martedì mattina nei locali comunali di via Piave 9 e nasce con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità alle prestazioni sanitarie, soprattutto ai cittadini fragili e con difficoltà negli spostamenti. Il servizio sarà aperto a tutta la cittadinanza e potrà accogliere fino a 12 utenti per giornata. L’iniziativa è stata organizzata dal Distretto Magentino diretto dalla dottoressa Angelamaria Sibilano, in collaborazione con la Struttura complessa Laboratorio Analisi guidata dal dottor Sergio Finazzi. Le attività saranno svolte dagli infermieri di famiglia e comunità (Ifec) e dagli infermieri dell’Unità di Continuità assistenziale (Uca) della Casa di comunità di Magenta, coordinati dalla responsabile Dapss Distretto Magentino e Casa di comunità, dottoressa Miriam Giamboni. I prelievi saranno effettuati nei locali messi a disposizione dal Comune di Santo Stefano Ticino, utilizzati esclusivamente dal personale sanitario durante le giornate dedicate al servizio. L’attivazione del nuovo punto prelievi risponde a una duplice esigenza: garantire la continuità del servizio nei comuni dove l’attività era precedentemente svolta da enti privati accreditati e successivamente sospesa in seguito alla riorganizzazione prevista dal Decreto regionale numero 2197 del 16 febbraio 2023, e valorizzare le attività sociosanitarie offerte dalla Casa di comunità di Magenta sul territorio del Magentino.

Ecco come sarà possibile accedere al servizio

Per accedere al servizio sarà necessario inviare almeno sette giorni prima dell’appuntamento la prescrizione medica e la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail distretto.magenta@asst-ovestmi.it, indicando anche un recapito telefonico. Successivamente un operatore della Casa di comunità contatterà l’utente per fissare l’appuntamento e fornire tutte le indicazioni necessarie. Il giorno del prelievo gli infermieri consegneranno la documentazione relativa al ritiro del referto e al pagamento dell’eventuale ticket tramite PagoPA. I referti, firmati digitalmente, saranno disponibili nel Fascicolo sanitario elettronico e potranno essere ritirati anche dal medico di medicina generale, previo accordo con il professionista, presso la farmacia comunale convenzionata oppure nelle sedi Asst Ovest Milanese dedicate al ritiro referti.

“Per una sanità sempre più vicina alle persone”

Il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti sottolinea:

“L’apertura dell’attività prelievi di Santo Stefano Ticino è un risultato concreto del nostro impegno per rendere la sanità sempre più vicina alle persone. La Casa di comunità di Magenta rappresenta un punto di riferimento per l’area del Magentino, e questo nuovo servizio sul territorio ne rafforza la missione di presa in carico e prossimità. Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ci permette di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo rapido ed efficace”.

“Una risposta concreta ai bisogni dei cittadini”

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Santo Stefano Ticino Dario Tunesi:

“L’attivazione di questo servizio costituisce una risposta concreta ai bisogni dei cittadini e rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una comunità sempre più attenta alla salute e alla qualità della vita delle persone. Ringraziamo l’Asst Ovest Milanese per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Come Amministrazione continueremo a lavorare per promuovere servizi utili, accessibili e vicini alle esigenze della cittadinanza”.

“Un traguardo importante per la nostra comunità”

Sulla stessa linea anche l’assessore al Welfare Deborah Diso, che evidenzia il valore della collaborazione istituzionale tra Comune e Asst:

“L’apertura della nuova attività prelievi rappresenta un traguardo molto importante per la nostra comunità e conferma il valore della collaborazione istituzionale tra il Comune di Santo Stefano Ticino e Asst Ovest Milanese. Come Assessorato al Welfare abbiamo lavorato con convinzione affinché questo servizio potesse diventare realtà, perché crediamo che la sanità di prossimità sia un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle persone anziane, fragili e delle famiglie”.

Il nuovo servizio sarà inaugurato martedì 26

Il servizio sarà operativo ogni martedì con cadenza quindicinale dalle 8.30 alle 10 e sarà inaugurato martedì 26 maggio alle 9.30 alla presenza del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli, del direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti, del direttore del Distretto Magentino Angelamaria Sibilano, delle autorità locali e dell’assessore regionale Gianluca Comazzi.