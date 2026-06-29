L’Asst Ovest Milanese porta l’esperienza di Legnano al Parlamento europeo

L’esperienza dell’Asst Ovest Milanese nella chirurgia è arrivata fino al Parlamento europeo.

L’Asst Ovest Milanese presenta a Bruxelles l’esperienza del percorso Eras

Nei giorni scorsi l’azienda sanitaria è stata protagonista a Bruxelles di un importante appuntamento istituzionale dedicato all’innovazione in ambito sanitario, organizzato nell’ambito dei lavori della Commissione Sanità alla presenza del commissario europeo per la Salute Olivér Várhelyi.

A rappresentare l’Asst Ovest Milanese sono stati il direttore generale Francesco Laurelli e il dottor Gianandrea Baldazzi, direttore del Dipartimento chirurgico dell’Asst Ovest Milanese, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Legnano e vicepresidente nazionale Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani).

«Importante riconoscimento del lavoro svolto dai nostri professionisti»

Laurelli sottolinea:

«Essere invitati a portare l’esperienza dell’Asst Ovest Milanese in una sede istituzionale così prestigiosa rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dai nostri professionisti. L’innovazione organizzativa, l’investimento sulle competenze e la centralità del paziente costituiscono i pilastri della nostra attività e ci consentono di essere un punto di riferimento anche in contesti internazionali».

Modello organizzativo per favorire un più rapido recupero post operatorio

Nel corso dell’incontro il dottor Baldazzi è intervenuto come relatore illustrando l’esperienza maturata dall’Asst nell’applicazione del percorso Eras (Enhanced recovery after surgery), un modello organizzativo e assistenziale che ottimizza la presa in carico dei pazienti candidati a interventi di chirurgia maggiore, favorendo un recupero più rapido, riducendo le complicanze e migliorando gli esiti clinici. Nel suo intervento Baldazzi ha evidenziato anche il ruolo della formazione continua del personale sanitario, definita un elemento imprescindibile per garantire l’efficacia dei percorsi Eras e assicurare ai pazienti i migliori risultati possibili.

«Un percorso strutturato che accompagna il paziente fin dalla fase preoperatoria»

Baldazzi spiega:

«L’Asst Ovest Milanese adotta da diversi anni questo approccio multidisciplinare per la chirurgia digestiva maggiore e ha progressivamente esteso il modello anche ad altre specialità chirurgiche, consolidando un percorso strutturato che accompagna il paziente fin dalla fase preoperatoria. Particolare attenzione è stata dedicata anche al percorso di pre-abilitazione chirurgica, ambito nel quale l’Asst Ovest Milanese rappresenta una realtà particolarmente avanzata. I benefici per i pazienti sono evidenti in quanto vengono migliorate le loro condizioni cliniche prima dell’operazione ed il recupero post-operatorio è più rapido ed efficace».

L’iniziativa presentata al Parlamento europeo punta a promuovere, sia a livello europeo sia nazionale, la diffusione di modelli organizzativi innovativi come il percorso Eras, con l’obiettivo di rendere sempre più omogenea la qualità delle cure chirurgiche e migliorare concretamente la salute e l’esperienza dei pazienti.