Influenza, sabato 3 ottobre torna l’Open day vaccinale

Vaccinazioni gratuite e aperte a tutti, dalle 9 alle 13 con prenotazione e dalle 14 alle 16 ad accesso libero, nei centri vaccinali di Magenta e Legnano.

Un sabato dedicato alla prevenzione dell’influenza, con la possibilità di vaccinarsi gratuitamente senza dover necessariamente prenotare.

Influenza, Open day vaccinale

L’Asst Ovest Milanese aderisce, in collaborazione con i propri Distretti, all’Open day vaccinale promosso dalla Regione, in programma sabato 3 ottobre e aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa rientra nella campagna antinfluenzale 2026/2027 e permetterà di ricevere, nella stessa giornata, le vaccinazioni indicate in base all’età, alle condizioni di fragilità e alle disposizioni regionali.

Orari e modalità di accesso

La giornata sarà organizzata in due fasce orarie. La mattina, dalle 9 alle 13 (ultimo appuntamento alle 12.50), l’accesso sarà possibile previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, l’accesso sarà invece libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento degli slot disponibili.

Le sedi

L’Open day si svolgerà contemporaneamente in due centri vaccinali: a Magenta, al Centro vaccinale dell’ospedale Fornaroli, in via al Donatore di sangue 50, e a Legnano, nel Vecchio ospedale, al Centro prelievi (edificio 54, piano rialzato), con ingresso da via Candiani 2.

I vaccini disponibili

Nel corso della giornata, sulla base dell’età, delle condizioni di fragilità e delle indicazioni regionali, potranno essere somministrati il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-Covid19, il vaccino contro l’Herpes zoster (il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio), il vaccino antipneumococcico e il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse, quest’ultimo somministrato in un’unica dose. Ogni somministrazione sarà preceduta dalla valutazione del personale sanitario, che verificherà l’appropriatezza del vaccino per ciascun cittadino.

Che cosa portare

Per agevolare le operazioni di accettazione e la valutazione sanitaria, l’Asst raccomanda di presentarsi muniti di tessera sanitaria, documento di identità e, se disponibile, la documentazione relativa alle vaccinazioni già effettuate.

La parola all’Asst

Francesco Laurelli, direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, dichiara:

«L’Open day vaccinale rappresenta un’importante occasione di prevenzione e di vicinanza ai cittadini. Con questa iniziativa vogliamo rendere la vaccinazione ancora più semplice e accessibile, offrendo un servizio gratuito e con modalità flessibili. Proteggere la propria salute attraverso la vaccinazione significa contribuire anche alla tutela delle persone più fragili e dell’intera comunità».

Il direttore sociosanitario Giovanni Guizzetti spiega:

«Le vaccinazioni sono uno degli strumenti più efficaci a disposizione della sanità pubblica per prevenire malattie che possono avere conseguenze anche gravi. Mantenere aggiornata la propria copertura vaccinale aiuta a ridurre il rischio di complicanze e ricoveri, soprattutto nelle persone anziane, fragili o affette da patologie croniche. L’Open day vaccinale permette inoltre di ricevere indicazioni personalizzate sulla base dell’età e delle condizioni di salute».

Cesario Barbato, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e Sorveglianza malattie infettive, sottolinea:

«I vaccini messi a disposizione sono sicuri, efficaci e sottoposti a rigorosi controlli. Ogni cittadino sarà valutato dal personale sanitario, che individuerà le vaccinazioni appropriate nel rispetto delle indicazioni regionali. Gli eventuali effetti indesiderati sono generalmente lievi e transitori, mentre i benefici in termini di prevenzione delle forme gravi e delle complicanze sono ampiamente documentati».