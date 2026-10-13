Cup, stop alle prenotazioni per quattro giorni

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Stop alle prenotazioni e ai pagamenti attraverso il Centro unico di prenotazione dell’Asst Ovest Milanese dalle 14 di venerdì 16 ottobre alle 8 di martedì 20 ottobre.

L’Asst Ovest Milanese aderisce al Cup unico regionale

La sospensione è necessaria per completare l’adesione al Cup unico regionale e allineare i sistemi informatici aziendali alla nuova piattaforma di Regione Lombardia. Nel periodo indicato non sarà possibile prenotare o pagare agli sportelli Cup dell’Asst Ovest Milanese, nelle farmacie aderenti, attraverso il Contact center regionale e tramite l’app Salutile prenotazioni. Le attività riprenderanno regolarmente martedì 20 ottobre alle 8. Rimarranno invece operativi i Centri prelievi e saranno garantite le prestazioni ambulatoriali già prenotate. Gli utenti dovranno presentarsi direttamente nell’ambulatorio indicato, nel giorno e all’orario stabiliti. Gli appuntamenti già fissati restano confermati, salvo eventuali comunicazioni specifiche rivolte direttamente agli interessati.

Un’unica piattaforma per le prenotazioni

Il Cup unico regionale riunirà in un’unica piattaforma informatica le agende e le disponibilità delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. I cittadini potranno così consultare un’offerta più ampia e omogenea e individuare più facilmente la prima disponibilità compatibile con la prescrizione e con la classe di priorità indicata dal medico.

Il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli dichiara:

«L’adesione al Cup unico regionale rappresenta un passaggio importante nel percorso di innovazione e integrazione dei servizi sanitari. L’allineamento alla nuova piattaforma consentirà di mettere a disposizione dei cittadini una visione più completa e trasparente delle disponibilità offerte dalle strutture pubbliche e private accreditate, facilitando la ricerca della prima data utile e assicurando regole di accesso più uniformi sul territorio».

Ettore Frillati, direttore dell’Area Accoglienza dell’Asst Ovest Milanese, spiega:

«Il sistema contribuirà inoltre a una gestione più efficiente delle agende, a una migliore presa in carico e a una maggiore continuità assistenziale. Siamo consapevoli che la fase di transizione potrà comportare qualche temporaneo disagio, ma si tratta di un intervento necessario per offrire, a regime, un servizio più semplice, accessibile ed equo».

L’azienda invita gli utenti a presentarsi agli appuntamenti con un congruo anticipo e, quando possibile, a effettuare preventivamente il pagamento attraverso i canali PagoPA, tra cui home banking, sportelli bancari e punti vendita abilitati. È inoltre importante disdire tempestivamente gli appuntamenti ai quali non si potrà partecipare, per rendere nuovamente disponibili le prestazioni e contribuire a ridurre le liste d’attesa, evitando le eventuali sanzioni previste in caso di mancata disdetta.

Come prenotare dal 20 ottobre

Da martedì 20 ottobre sarà possibile prenotare le prestazioni sanitarie attraverso questi canali:

online, sul portale regionale Prenota salute, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica

tramite l’app Salutile Prenotazioni

per telefono, contattando il Contact center regionale al numero verde 800 638638 da rete fissa oppure al numero 02 999599 da rete mobile (il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)

Di persona, agli sportelli Cup dell’Asst Ovest Milanese.