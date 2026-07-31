Caldo, attivi i Cold spot nelle Case di comunità di Busto Garolfo e Magenta

L’Asst Ovest Milanese ha attivato i Cold spot nelle Case di comunità di Busto Garolfo, in via 24 Maggio, e di Magenta, in via al Donatore di sangue 50.

Cold spot a Busto Garolfo e Magenta

Il nuovo servizio è stato pensato per offrire accoglienza, sollievo e assistenza alle persone più fragili durante i periodi caratterizzati da temperature elevate. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale di prossimità e garantire un punto di riferimento sicuro per anziani, persone con patologie croniche, cittadini soli o in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo.

Come funziona il servizio

I Cold spot sono spazi climatizzati e presidiati all’interno delle Case di comunità, dove le persone fragili possono trovare un ambiente protetto, ricevere orientamento e, quando necessario, essere indirizzate ai servizi sanitari e sociosanitari più appropriati. Il servizio è disponibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20, sia con accesso diretto sia su indicazione del servizio di continuità assistenziale 116117, i cui medici e operatori possono indirizzare i cittadini verso il servizio più opportuno, evitando, quando non necessario, l’accesso al pronto soccorso.

Laurelli: «Risposta concreta e immediata»

Francesco Laurelli, direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, dichiara:

«Con l’attivazione dei Cold spot nelle Case di comunità di Busto Garolfo e Magenta vogliamo offrire una risposta concreta e immediata ai bisogni delle persone più esposte ai rischi legati alle alte temperature. Le Case di comunità rappresentano il luogo naturale in cui intercettare i bisogni dei cittadini e costruire percorsi di assistenza vicini alle persone, soprattutto quando si tratta di proteggere le fasce più fragili della popolazione».

Guizzetti: «Punti di ascolto e orientamento»

L’iniziativa valorizza il ruolo delle Case di comunità come presidio territoriale accessibile e integrato, capace di mettere in relazione cittadini, professionisti sanitari, servizi sociali e rete locale. Attraverso i Cold spot, l’Asst Ovest Milanese intende favorire un accesso semplice e tempestivo a un supporto di prossimità, contribuendo alla prevenzione di situazioni di rischio legate al caldo.

Giovanni Guizzetti, direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese, sottolinea:

«I Cold spot non sono soltanto luoghi freschi in cui trovare riparo, ma punti di ascolto e orientamento per le persone fragili e per le loro famiglie. La finalità è intercettare precocemente eventuali bisogni, offrire indicazioni utili e accompagnare i cittadini verso i servizi più adeguati, in una logica di integrazione sociosanitaria e attenzione alla comunità».