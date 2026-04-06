Attivato un ambulatorio temporaneo per i pazienti rimasti senza medico di medicina generale

Il servizio, organizzato dall’Asst Ovest Milanese in seguito al pensionamento del dottor Flavio Portaluppi che riceveva a Bernate Ticino, è ad accesso libero e riservato esclusivamente a chi è privo di assistenza sanitaria di base.

Per i pazienti rimasti senza assistenza sanitaria di base per la cessazione dal servizio del loro medico di medicina generale in tutto l’ambito di Cuggiono (che comprende anche i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno), a partire dall’1 aprile è stato attivato l’Ambulatorio medico temporaneo.

Ambulatorio medico temporaneo alla Casa di comunità di Cuggiono

Il servizio si trova nella nuova sede della Casa di comunità di Cuggiono in via Badi 4, al padiglione 67, ambulatorio 9. Di seguito i giorni e gli orari di apertura fino a fine mese: venerdì 10 dalle 16 alle 19, lunedì 13 dalle 14 alle 18, mercoledì 15 dalle 16 alle 19, venerdì 17 dalle 16 alle 19, lunedì 20 dalle 8 alle 12, mercoledì 22 dalle 16 alle 19, giovedì 23 dalle 15 alle 18, lunedì 27 dalle 14 alle 18, mercoledì 29 dalle 16 alle 19.

Solo per i pazienti rimasti senza medico di medicina generale

L’Ambulatorio, attivato dall’Asst Ovest Milanese in seguito al pensionamento del dottor Flavio Portaluppi che riceveva a Bernate Ticino, è ad accesso libero e riservato esclusivamente ai pazienti rimasti senza medico di medicina generale, che dovranno presentarsi con un documento di identità, la tessera sanitaria, la stampa di eventuali esenzioni ed eventuale documentazione sanitaria pertinente alla visita, per la corretta prescrizione.

L’Asst precisa che gli orari potrebbero subire variazioni e suggerisce di verificarli prima di presentarsi all’Ambulatorio, consultando il sito aziendale, alla pagina https://www.asst-ovestmi.it/attivita-scelta-e-revoca.

Di sera e nei giorni festivi c’è la Continuità assistenziale

Dal lunedì al venerdì dalle 20 a mezzanotte e il sabato, la domenica e nei festivi dalle 8 alle 20 è attivo il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) in piazza della Filanda 4 a Buscate.