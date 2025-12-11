Questo nuovo incarico del Presidente Santagostino rafforza il ruolo delle utility pubbliche lombarde e italiane nel contesto europeo

Un nuovo riconoscimento per le imprese pubbliche lombarde, anche in Europa. Yuri Santagostino, ex sindaco di Cornaredo, Presidente Confservizi Lombardia e Presidente Gruppo CAP, è stato nominato Vicepresidente di SGI Europe, l’associazione europea che rappresenta le imprese e le organizzazioni attive nei Servizi di Interesse Generale.

Yuri Santagostino nominato vicepresidente di Sgi Europe

La nomina, sostenuta dalla sezione italiana di SGI (composta da Confservizi, ARAN Agenzia e Poste Italiane), segna un importante traguardo per la rappresentanza pubblica italiana e lombarda nei tavoli decisionali europei dedicati alle imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali.

Questo nuovo incarico del Presidente Santagostino rafforza il ruolo delle utility pubbliche lombarde e italiane nel contesto europeo all’interno di una rete strategica impegnata a lavorare sui temi decisivi della sostenibilità, transizione ecologica e innovazione.

SGI Europe è un punto di riferimento per il dialogo con le istituzioni europee, promuovendo politiche che valorizzano il bene comune, la qualità dei servizi e la partecipazione dei territori e comunità.