Vincenzo Parisi nuovo agente di Polizia Locale

Vincenzo Parisi è il nuovo agente di Polizia Locale di San Vittore Olona. Arriva dal comando di Legnano.

Vincenzo Parisi nuovo agente in servizio

Vincenzo Parisi è il nuovo agente di polizia Locale di San Vittore Olona. Proveniente dal comando di Legnano, ha preso servizio lunedì in sostituzione dell’agente Andrea Fassina (arrivato in paese nel settembre 2024) per effetto di un procedimento di mobilità congiunta di interscambio .

Per effetto di questa sostituzione il comando di san Vittore rimane composto da quattro agenti e dal comandante Ermanno Taeggi che guida e coordina l’attività.

Il benvenuto del sindaco

“A Parisi diamo il benvenuto tra gli effettivi di Polizia Locale del nostro comune, sicuri che saprà esprimere al meglio il ruolo che ricopre nell’interesse della cittadinanza tutta per garantirne principalmente gli aspetti della sicurezza» afferma il sindaco Marco Zerboni.