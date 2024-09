Andrea Fassina è il nuovo agente di Polizia Locale

Andrea Fassina nuovo agente di Polizia Locale a San Vittore Olona.

Andrea Fassina, nuovo agente in servizio

Un altro nuovo agente di Polizia Locale a San Vittore Olona: si tratta Andrea Fassina, che ha iniziato a prestare servizio nel comando sanvittorese in questi giorni. Ventisei anni, Fassina è stato accolto nel palazzo comunale dal comandante Ermanno Taeggi e dal vicesindaco e assessore alla Polizia locale Paolo Salmoiraghi.

Il nuovo agente ha partecipato al bando di concorso effettuato il collaborazione col Comune di Rescaldina e ha ottenuto la graduatoria necessaria per aggiudicarsi il ruolo di agente a San Vittore. Con la variazione della pianta organica voluta dall'attuale Amministrazione comunale, da ottobre diventeranno cinque gli agenti in servizio al comando - annuncia Salmoiraghi - Tutto nell'interesse e nella salvaguardia della sicurezza della nostra comunità".

L'altra new entry

L'altro volto nuovo del comando è quello di Annunziata Castelli, anche lei giovanissima, ed entrata in servizio l'1 agosto (anche lei aveva partecipato al concorso effettuato in collaborazione con Rescaldina aggiudicandosi il posto a San Vittore).