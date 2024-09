Pigiama Run a Cornaredo, che spettacolo!

Si è svolta questa mattina la "Pigiama Run" organizzata dall'istituto comprensivo di via 4 Novembre di Cornaredo e a cui hanno preso parte centinaia di alunni e professori di tutte le scuole cornaredesi.

Pigiama Run

Sotto l'occhio attento della squadra della Polizia Locale cornaredese, alla presenza degli assessori Dario Ceniti e Sonia Cagnoni, e sapientemente guidati dalle pazienti e inesauribili insegnanti, nel parcheggio del cimitero antistante l'oratorio maschile si sono ritrovati gli alunni delle scuole cornaredesi, tutti vestiti col proprio pigiama.

Tumori pediatrici

L'iniziativa infatti è volta a raccogliere fondi per sostenere le iniziative della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, a sostegno dei bambini malati oncologici. Dall'oratorio sino alla piazza cittadina, la camminata in pigiama serve a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei tumori pediatrici, simbolicamente trascorrendo la giornata in pigiama come i piccoli malati che debbono trascorrere il proprio tempo nelle stanze di un ospedale.

Campagna Lilt

Una grande adesione e partecipazione, grazie anche al contributo del Comitato Genitori nella preparazione del percorso, per un nobile obiettivo. Oltre alla campagna di sensibilizzazione e solidarietà, infatti, si è svolta anche una raccolta fondi.