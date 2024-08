Dal primo giorno di agosto ha preso servizio presso il comune di San Vittore Olona un nuovo agente di Polizia Locale.

Un nuovo agente di Polizia Locale per San Vittore Olona

La Sig.ra Annunziata Castelli ha partecipato al bando di concorso effettuato in collaborazione col comune di Rescaldina ed ha ottenuto la graduatoria necessaria ad aggiudicarsi il ruolo di agente di PL nel comune.

Guidata dal Comandante Capo Ermanno via Taeggi inizierà il suo percorso che la porterà insieme ad altri due nuovi colleghi che la raggiungeranno entro la fine di settembre ad infoltire il numero di agenti che torneranno ad essere cinque, al fine di garantire maggiore sicurezza alla comunità come era stato promesso in campagna elettorale.