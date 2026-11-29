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“Via Dante: no a soldi pubblici per fini privati”: così la Giunta comunale di Cerro Maggiore interviene dopo l’incendio scoppiato nell’immobile sgomberato.

“Via Dante: no a soldi pubblici per fini privati”

“Il Comune continua a seguire la situazione, ma i sodi pubblici non possono essere utilizzati per fini privati”. Così il vicesindaco di Cerro Maggiore Alessandro Provini ha risposto all’interrogazione della lista di minoranza Bene Comune. Che è tornata sull’incendio, avvenuto il 9 novembre 2026, nello stabile sgomberato di via Dante, chiedendo informazioni sullo stato dell’arte dell’immobile e sulle possibili nuove occupazioni abusive.

«Il Comune ha fatto e continuerà a fare la propria parte per garantire la sicurezza, ma dobbiamo anche ricordare che stiamo parlando di una proprietà privata e che le risorse pubbliche appartengono a tutta la comunità” ha sottolineato Provini.

Le attività messe in campo

Provini che ha proseguito: “Attraverso un percorso tutt’altro che semplice siamo arrivati allo sgombero dell’immobile per salvaguardare l’incolumità dei residenti. Ma il nostro impegno non si è fermato lì: conclusa la procedura d’urgenza, insieme alla Prefettura abbiamo continuato a cercare ulteriori soluzioni. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha incontrato anche alcuni cittadini della zona, illustrando quanto fatto e suggerendo l’opportunità di verificare ulteriori possibilità di intervento nella sfera delle controversie privatistiche”.

E ora? “Il Comune, come già avvenuto negli scorsi anni, ha inoltre stanziato nuove risorse per ulteriori azioni – ha spiegato il vicesindaco – Esiste però un limite che dobbiamo avere il coraggio di spiegare con chiarezza. Il Comune non può continuare a spendere decine di migliaia di euro pubblici per sostituirsi ai privati. In caso di urgenza o di pericolo per la pubblica incolumità interveniamo, come abbiamo già dimostrato di saper fare. Ma questa specifica proprietà privata non può ricevere un trattamento differente dalle altre proprietà private del territorio. In seguito all’incendio dei giorni scorsi, il Comune ha immediatamente informato la Prefettura per verificare l’eventuale presenza di nuove criticità. Le fiamme hanno interessato un’area circoscritta e perimetrale dell’immobile e l’episodio non ha aggravato le problematiche che avevano portato allo sgombero, riferite puntualmente alle parti comuni dell’edificio. Il principio è semplice: nelle emergenze il Comune c’è e deve esserci. Ma amministrare significa anche tutelare i soldi di tutti e garantire che le stesse regole valgano per tutti”.