E' quanto successo nel pomeriggio di ieri; sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante a Cerro Maggiore.

Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante

Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante a Cerro Maggiore. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre 2026. Fumo e fiamme, intorno alle 17, avevano cominciato a notarsi provenire dall’appartamento posto all’ultimo piano.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale (che per qualche ora hanno chiuso la via) e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non si sono registrati feriti. Come detto, l’immobile era stato sgomberato anni fa a causa delle sue precarie condizioni di sicurezza. Da accertare le cause dell’incendio, non è esclusa la presenza di abusivi che sono tornati ad occupare lo stabile.