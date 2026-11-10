Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante a Cerro Maggiore.
Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante
Incendio nell’ex palazzina sgomberata di via Dante a Cerro Maggiore. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre 2026. Fumo e fiamme, intorno alle 17, avevano cominciato a notarsi provenire dall’appartamento posto all’ultimo piano.
L’intervento
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale (che per qualche ora hanno chiuso la via) e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non si sono registrati feriti. Come detto, l’immobile era stato sgomberato anni fa a causa delle sue precarie condizioni di sicurezza. Da accertare le cause dell’incendio, non è esclusa la presenza di abusivi che sono tornati ad occupare lo stabile.