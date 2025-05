Via ai lavori al parcheggio del cimitero: eviteranno allagamenti e bombe d'acqua

Via ai lavori al parcheggio del cimitero di San Vittore Olona: si tratta del Progetto Spugna di Città Metropolitana.

Via ai lavori al parcheggio del cimitero

Sono partiti la mattina di oggi, lunedì 19 maggio 2025, i lavori di riqualificazione del parcheggio del cimitero di San Vittore Olona. Così come annunciato dal Comune, che ne ha aderito, si tratta del Progetto Città spugna della Città metropolitana di Miano, con un investimento di 217mila euro.

Progetto che servirà anche per contrastare la formazione di isole di calore.

Le parole del sindaco

"L’intervento prevede la chiusura del piazzale e di tutta l’area di parcheggio antistanti il cimitero comunale, inclusi gli accessi pedonali lato strada e parco, per una durata di circa due mesi - spiega il sindaco Marco Zerboni - Nel periodo di cantiere, per l’accesso al cimitero sarà utilizzabile l’accesso laterale da via al Fornasone. L’area del parcheggio rinnovata presenterà un viale alberato interamente dedicato al traffico ciclopedonale, mentre l’accesso carrabile agli stalli di sosta sarà a sé stante, sempre da via 24 Maggio. L’uscita dei veicoli sarà invece spostata su via Fornasone, con obbligo di svolta a destra. Tutta la superficie pavimentata sarà realizzata con materiale drenante e la componente verde sarà completamente rinnovata in modo da sottolineare e accompagnare i percorsi sia ciclopedonale che veicolare: in totale sono previste 17 nuove piantumazioni". L'intervento sarà illustrato ai cittadini in un'assemblea pubblica in programma il 28 maggio 2025 in sala consiliare.