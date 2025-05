Lavori al parcheggio del cimitero: stop ad allagamenti e bombe d'acqua

Via ai lavori al parcheggio del cimitero di San Vittore Olona nell'ambito del Progetto Spugna di Città Metropolitana.

Lavori al parcheggio del cimitero

Anche a San Vittore Olona arrivano gli interventi per combattere gli allagamenti e le bombe d'acqua. Il Comune, aderendo al Progetto Città spugna della Città metropolitana di Miano, provvederà alla riqualificazione del parcheggio di via 24 Maggio con un investimento di 217mila euro.

I lavori prenderanno il via lunedì per un progetto che servirà anche per contrastare la formazione di isole di calore. "L’intervento prevede la chiusura del piazzale e di tutta l’area di parcheggio antistanti il cimitero comunale, inclusi gli accessi pedonali lato strada e parco, per una durata di circa due mesi - spiegano dalla Giunta comunale - Nel periodo di cantiere, per l’accesso al cimitero sarà utilizzabile l’accesso laterale da via al Fornasone. L’area del parcheggio rinnovata presenterà un viale alberato interamente dedicato al traffico ciclopedonale, mentre l’accesso carrabile agli stalli di sosta sarà a sé stante, sempre da via 24 Maggio. L’uscita dei veicoli sarà invece spostata su via Fornasone, con obbligo di svolta a destra. Tutta la superficie pavimentata sarà realizzata con materiale drenante e la componente verde sarà completamente rinnovata in modo da sottolineare e accompagnare i percorsi sia ciclopedonale che veicolare: in totale sono previste 17 nuove piantumazioni".

L'assemblea pubblica

L’intero intervento sarà presentato con un'assemblea pubblica in programma mercoledì 28 maggio 2025, alle 21, in sala consiliare, alla presenza della

Giunta comunale, dei tecnici di Città metropolitana di Milano e del Gruppo Cap, che illustreranno il funzionamento dell'opera dal punto di vista tecnologico e i benefici attesi.