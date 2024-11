Più fondi per associazioni, famiglie bisognose, scuole, aree verdi e parchi. Queste, in sintesi, le voci più significative della variazione di bilancio presentata ieri sera in Commissione in vista dell’approvazione della prossima settimana in Consiglio comunale a Bareggio.

Variazione di bilancio a Bareggio: più fondi per scuole, famiglie, associazioni e parchi

“Sottolineo, in entrata, 120.000 euro in più rispetto alle previsioni per quanto riguarda l’addizionale IRPEF – premette l’assessore al Bilancio, Nico Beltramello -. Questo è un fatto positivo poiché l’IRPEF è legata ai redditi, pertanto significa che c’è stata un’importante ripresa dopo gli anni difficili della pandemia. Grazie a questa maggiore entrata, abbiamo stanziato 21.000 euro in più per le associazioni ambientali, sportive, culturali, sociali e animaliste a supporto delle loro attività, considerando anche che nei prossimi anni con la spending review diventerà più difficile erogare contributi di questo tipo”.

E’ stato aumentato di 3.000 euro, in base alle richieste pervenute, anche il fondo per l’aiuto ai cittadini in difficoltà per il pagamento delle bollette e dell’affitto. Quarantunomila euro, invece, è la cifra destinata a incarichi esterni per adeguamenti dei plessi scolastici.

Fondi per parchi e aree verdi

Più fondi anche per parchi e aree verdi: 8.000 euro per la sistemazione del giardino della scuola secondaria di primo grado di Bareggio, 9.500 euro per l’arredo urbano dei parchi e 4.300 euro per nuove attrezzature ludiche nei parchi.