Eduscopio 2024: ecco le migliori scuole superiori dell'Ovest milanese

Pubblicato lo studio Eduscopio 2024/2025 con le migliori scuole superiori della provincia di Milano e provincia. A spiccare il liceo classico Salvatore Quasimodo di Magenta e il liceo linguistico Cavalleri di Parabiago. Per quanto riguarda l'Istituto tecnico tecnologico svetta al primo posto il Giuseppe Torno di Castano Primo.

Eduscopio 2024: ecco le migliori scuole superiori della provincia di Milano

E' stato pubblicato online lo studio Eduscopio 2024/2025 con le migliori scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia: la ricerca è stata effettuata dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Diversi i licei e gli istituti dell'Ovest milanese per spiccano per la loro qualità: fra i parametri utilizzati per realizzare la ricerca c'è la media voti degli studenti, i crediti ottenuti e la percentuale di diplomati in regola.

Liceo classico: ecco i risultati nell'Ovest milanese

Se nel raggio di 30 chilometri da Rho il liceo classico con il maggior punteggio risulta essere l'Ettore Majorana di Desio, subito dietro si trova il Salvatore Quasimodo di Magenta. A seguire poco più dietro il Sacro Cuore di Milano, Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo e il Berchet di Milano. Ultimo di questa classifica il liceo Clemente Rebora di Rho.

Liceo scientifico: ecco i migliori

Fra i migliori licei scientifici della zona spiccano due realtà di Milano: Alessandro Volta e Leonardo da Vinci, seguiti dal liceo Iris Versari di Cesano Maderno. Presenti in classifica due licei di Saronno: il Gian Battista Grassi e le Orsoline San Carlo. Al terzultimo posto della classifica il liceo di Castano Primo, Luigi Torno.

Liceo scientifico di Scienze applicate

Per quanto riguarda i licei scientifici di scienze applicate, che si differenziano per la loro attenzione alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni, il migliore in classifica il liceo Leonardo Da Vinci di Gallarate. Alle sue spalle l'Istituto comunità ebraica di Milano e dal Tosi di Busto Arsizio. Scendendo la classifica ci sono il liceo Grassi di Saronno, e il Prealpi sempre di Saronno. Penultimo della classifica il liceo Bramante di Magenta.

Liceo scientifico sportivo

Fra i licei scientifici sportivi spiccano il Gerolamo Cardano di Milano e il collegio Castelli di Saronno. Presente in classifica anche il Prealpi di Saronno.

Liceo Scienze umane

Fra i licei di scienze umane il migliore è il Maria Consolatrice di Milano, seguito dal Legnani di Saronno. Presente a metà classifica il Cavalleri di Parabiago, seguito dal Salvatore Quasimodo di Magenta.

Liceo scienze umane-economico sociale

Per quanto riguarda gli indirizzi economico-sociale spicca il Versari di Cesano Maderno, seguito dal Legnani di Saronno: quarto in classifica il liceo Melzi di Legnano. A scendere la classifica ci sono anche il Torno di Castano e penultimo il Rebora di Rho.

Liceo linguistico

Nella classifica del liceo linguistico al primo posto si trova il Legnani di Saronno seguito dal Cavalleri di Parabiago e dal Crespi di Busto Arsizio. Ultimo in questa classifica l'Ettore Majorana di Rho.

Liceo artistico

Spicca nella classifica dei migliori licei artistici il Sacro cuore di Milano, seguito dal preziosissimo sangue di Monza. Presente a metà classifica l'Einaudi di Magenta, seguito tre posizioni più in basso dal Lucio Fontana di Arese.

Istituto tecnico economico

Fra gli istituti tecnici economici in cima alla classifica si trova l'Enrico Tosi di Busto Arsizio: tre posizioni più in basso è presente il Carlo dell'Acqua di Legnano seguito dall'Emilio Gadda di Paderno Dugnano e dal Giuseppe Torno di Castano.

Istituto tecnico tecnologico

A svettare nella classifica redatta dall'istituto Agnelli c'è il Giuseppe Torno di Castano Primo che stacca il Cattaneo di Milano di sette punti. Quarto in classifica l'Enrico Mattei a Rho e due posizioni più sotto il Luigi Einaudi di Magenta. Penultimo in classifica l'istituto Primo Levi di Bollate.