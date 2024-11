Con un gratta e vinci del valore di cinque euro un fortunato giocatore ha vinto 500mila euro: il tagliando è stato acquistato in una ricevitoria di Magenta.

La fortuna bussa a Magenta: vinti 500mila euro con un gratta e vinci

La dea bendata ha premiato un cliente della ricevitoria di via Fratelli Sanchioli 51, che ha acquistato un Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 20X’, tagliando dal costo di 5 euro. Il fortunato giocatore ha scoperto di aver centrato il premio massimo per questo Gratta e Vinci, vale a dire ben 500.000 euro.

La fortuna bussa due volte a Magenta

Magenta si conferma una città fortunata per il Gratta e Vinci. Non è la prima volta che la ricevitoria di via Fratelli Sanchioli 51 si trova al centro di una vincita straordinaria: nel 2018, infatti, un cliente aveva centrato il premio da 5 milioni di euro con il biglietto della serie “Il Miliardario Maxi”.

Anche in quell’occasione si trattava del premio massimo con quel tipo di Gratta e Vinci.