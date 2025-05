Un minuto di raccoglimento per Vasilica in consiglio comunale: "Silenzio e rispetto"

Un minuto di silenzio per Vasilica Potincu, la donna uccisa in via Stelvio, e per tutte le donne vittime di violenza.

Si è aperta così, nella serata di ieri, martedì 27 maggio, l'ultima seduta del Consiglio comunale di Legnano. Il sindaco Lorenzo Radice ha dichiarato:

"Da domenica, a me e agli assessori della Giunta comunale, viene richiesto di prendere parola sul terribile omicidio che ha scosso la nostra comunità. Abbiamo scelto di attendere prima di esprimerci pubblicamente (ho rifiutato dichiarazioni a caldo), per rispetto nei confronti della donna vittima di questa brutale violenza e delle istituzioni che stanno conducendo le indagini. Di fronte al fatto drammatico accaduto in via Stelvio, riteniamo sia doveroso, prima di tutto, lasciare lavorare chi ha le competenze e la responsabilità di farlo. In questo senso, il nostro ringraziamento va ai Carabinieri, impegnati in queste ore con professionalità e riservatezza. Personalmente, trovo malsana l’idea che la politica debba sempre e comunque intervenire su tutto, rischiando di strumentalizzare anche ciò che non conosce e non può conoscere. Riteniamo sia ancora doveroso attendere: in momenti come questi il silenzio non è indifferenza, ma un segno di rispetto. Ed è proprio nel rispetto dovuto che lasciamo che le indagini facciano il loro corso, evitando di alimentare ipotesi o ricostruzioni affrettate, che non sono utili a nessuno".

"Ferma condanna di ogni forma di violenza"

Il primo cittadino ha proseguito esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Vasilica e ha ribadito "la ferma condanna di ogni forma di violenza, in qualsiasi circostanza essa avvenga". Ha poi concluso:

"Siamo certi che Legnano, anche in questa dolorosa occasione, grazie all’impegno delle sue numerose associazioni, delle forze sociali e della rete antiviolenza saprà dimostrarsi comunità coesa e in grado di trasformare un momento così drammatico, carico di tristezza e di preoccupazione, in un'occasione di riflessione".