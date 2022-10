Un milione di euro per la Sala Ratti e la scuola Toscanini

Un milione di euro per l'efficientamento energetico della Sala Ratti e della scuola primaria Toscanini (nella foto di copertina).

Un milione di euro per i lavori al cinema Ratti e alla primaria Toscanini

Riguardano questi due immobili comunali i primi due progetti di efficientamento energetico approvati ieri, martedì 11 ottobre 2022, nella seduta di Giunta su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi. L’importo complessivo degli interventi supera di poco il milione di euro ed è in buona parte finanziato con risorse del Pnrr, più precisamente dei 470mila euro destinati ai lavori per il cinema Ratti 250mila euro sono finanziati con fondi Pnrr e 220mila euro con fondi del bilancio comunale; dei 541mila euro per la Toscanini, 520mila euro provengono da fondi Pnrr e la restante parte dal bilancio comunale.

La Sala Ratti scalerà quattro categorie energetiche: dalla E alla A1

Per la Sala Ratti la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l’efficientamento energetico e il rifacimento dell’impiantistica. L’efficientamento energetico sarà ottenuto con l’isolamento del solaio verso il sottotetto e la riqualificazione del manto di copertura; interventi che consentiranno all’edificio di scalare quattro categorie energetiche, dalla E attuale alla A1. Gli interventi sull’impiantistica riguarderanno il riscaldamento e il raffrescamento e l’impianto elettrico.

La Toscanini "metterà il cappotto" e avrà nuovi serramenti in alluminio

Per la scuola Toscanini la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione normativo-funzionale e l’efficientamento energetico. Il progetto prevede la riqualificazione dell’involucro esterno dell’edificio e la sostituzione delle vetrate degli ingressi. La riqualificazione dell’involucro avverrà realizzando il "cappotto termico". Per i serramenti, il progetto prevede di intervenire sugli attuali elementi di vetrata vetusti che saranno sostituiti da nuovi serramenti in alluminio.

"Grazie alle risorse del Pnrr rendiamo più sostenibili gli immobili comunali"

"L’Amministrazione continua, con cadenza regolare, ad approvare progetti per efficientare gli immobili comunali rendendoli più sostenibili mettendo a frutto le risorse del Pnrr che ci siamo aggiudicati in questi anni concorrendo ai bandi - commenta Bianchi - In questo caso andremo a intervenire su un edificio simbolo per le attività culturali e di spettacolo in città, quella Sala Ratti che rappresenta un riferimento per gli appassionati del cinema e che ha ospitato, negli anni, pièce teatrali e incontri pubblici, ma che, data l’età, è bisognosa di lavori per diventare, sotto il profilo dei consumi energetici, più efficiente. Per la Toscanini faremo invece un intervento di efficientamento gemello rispetto a quello deliberato qualche giorno fa per il plesso Montalcini che sorge accanto".