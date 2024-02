Sopralluogo del sindaco per la pista ciclabile di Ospiate

Sopralluogo del sindaco di Rho Andrea Orlandi insieme agli assessori per visitare alcuni cantieri della città tra cui quello della nuova pista ciclabile di via Ospiate.

Sopralluogo del sindaco per la ciclabile di Ospiate

Il Sindaco Andrea Orlandi, insieme con il vicesindaco Maria Rita Vergani e con gli assessori competenti, ha avviato un giro dei cantieri accorpati sotto il logo #rholacittàchecambia al fine di verificare il rispetto dei cronoprogrammi.

Prima tappa è stato il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale lunga 400 metri in via Ospiate: un progetto finanziato dal PNRR nel Programma PINQUA CO4 Regeneration di Città metropolitana di Milano, per il miglioramento della qualità dell’abitare. Il tratto è compreso tra via Tommaso Grossi e via Morandi.

Lavori conclusi entro metà maggio

I lavori sono a buon punto: le aree oggetto di intervento sono state acquisite, le siepi tagliate, si è già provveduto a creare massicciata e asfaltatura partendo dal lato che si affaccia su via Morandi. Il cantiere è stato aperto il 14 dicembre 2023 e dovrebbe terminare il 12 maggio 2024.

Le soluzioni adottate sono state concordate con l’assessora alla Mobilità Valentina Giro, l’assessore al Patrimonio Nicola Violante, l’ingegner Giovanni Battista Fumagalli responsabile del procedimento e il geometra Nicola Serio, oltre che grazie al contributo del progettista e direttore lavori architetto Riccardo Recalcati.