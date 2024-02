Grave incidente poco dopo le 11 di oggi, 26 febbraio, lungo l'autostrada A4 in direzione di Torino all'altezza di Arluno: coinvolti due Tir. Sul posto ambulanza e elisoccorso in codice rosso.

Scontro tra due Tir in autostrada: arriva l'elisoccorso in codice rosso

I Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questi minuti sull'autostrada A4 in direzione Torino all'altezza del tratto Marcallo Mesero Malpensa - Novara Est nei pressi del ponte sul fiume Ticino. Due Tir si sono scontrati per cause ancora da accertare. Uno degli autisti, un uomo di 47 anni, che era a bordo di un furgone, ha tamponato il camion che aveva davanti ed è rimasto bloccato all'interno della cabina di guida. Sul posto gli uomini del Distaccamento volontario di Inveruno e della sede centrale di via Messina, unitamente al personale del 118.

Elisoccorso e ambulanze in codice rosso

Sul posto sono arrivate un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso: i Vigili del fuoco stanno cerando di aprire il mezzo per far uscire l'uomo ferito. L'uomo alla guida del furgone ha subito un trauma all'addome, bacino e agli arti inferiori ed è stato trasportato in Codice Rosso all'ospedale Niguarda.

La A4 non è stat chiusa al traffico ma rallentamenti sono segnalati nei pressi di Bernate Ticino. Sul posto anche personale della Polstrada.