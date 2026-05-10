Sicurezza e movida: «Dopo gli annunci servono i fatti»

Con l’estate alle porte torna al centro del dibattito il tema della sicurezza e della quiete pubblica nelle piazze e nei parchi di Bareggio.

Sicurezza e tutela della quiete pubblica a Bareggio

A sollevare la questione è la Lista civica Bareggio2013, che nei mesi scorsi ha presentato due interrogazioni consiliari per chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale sulle misure previste. Matteo Calati afferma:

«A riguardo, nei mesi scorsi abbiamo presentato in Comune un paio di interrogazioni consiliari per conoscere le valutazioni dell’Amministrazione comunale e le iniziative previste».

Bareggio2013 chiede maggior presidio da parte della Polizia Locale

La lista ricorda che il Regolamento comunale di polizia urbana prevede sanzioni da 52 a 312 euro per chi viola le norme sulla quiete pubblica, come nel caso di schiamazzi. Inoltre, il sindaco può adottare ordinanze urgenti per tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini. Il consigliere comunale della lista civica Bareggio2013 Monica Gibillini dichiara:

«Le risposte che abbiamo ricevuto dal sindaco a settembre e dicembre 2025 sono state la garanzia di un costante monitoraggio della situazione in collaborazione con le forze dell’ordine, l’intenzione di potenziare le telecamere della piazza e la richiesta di un incontro con il prefetto per avviare azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone della movida, con l’obiettivo di prevenire comportamenti antisociali. Nel 2025, escludendo i servizi svolti dalla Polizia Locale durante gli eventi serali, è stato svolto un solo pattugliamento serale da parte della Polizia Locale, come indicato dal sindaco in risposta a una delle nostre interrogazioni. Un dato che non può essere ritenuto sufficiente per un adeguato presidio del territorio».

La lista civica richiama inoltre il recente Decreto Sicurezza approvato dal Governo, che secondo il gruppo consentirebbe maggiori finanziamenti per gli straordinari della Polizia Locale. Max Ravelli sottolinea:

«Il Decreto Sicurezza recentemente approvato dal Governo permette maggiori finanziamenti per gli straordinari della Polizia Locale».

L’appello affinché l’Amministrazione comunale dia seguito agli impegni assunti

Da qui l’appello all’Amministrazione comunale affinché agli annunci seguano azioni concrete. Calati, Gibillini e Ravelli concludono:

«Ora dunque, dopo mesi dagli impegni assunti dal sindaco, è il tempo dei fatti, a partire dagli straordinari da destinare alla Polizia Locale che abbiamo chiesto fin da dicembre scorso e dall’annunciato incontro del sindaco con il prefetto».