Si dimette Pisati, capogruppo della maggioranza Finiguerra: poca condivisione e comunicazione delle scelte

Roberto Pisati si dimette da capogruppo della maggioranza di Cassinetta di Lugagnano. Una notizia che arriva a qualche mese di distanza dalla corsa al seggio di Citta metropolitana del sindaco Domenico Finiguerra.

E' stata proprio quella vicenda a scatenare dei dissidi interni, fino alle dimissioni di oggi. Le parole del dimissionario: "Vorrei chiarire le motivazioni che mi hanno portato a questa decisione. Non ho condiviso il metodo con cui è stata costruita la candidatura a Città metropolitana del sindaco Finiguerra".

"Non ho gradito la mancata preventiva condivisione del sindaco con il gruppo che avrei dovuto rappresentare, in merito alle criticità da lui espresse su vaccino e Green pass e nemmeno il mancato contraddittorio sulla scelta di voler chiudere la scuola elementare. Questi elementi mi portano a pensare che la mia figura non sia idonea a rappresentare la maggior parte del gruppo “lista per Cassinetta di Lugagnano”. Con la parola “gruppo” mi riferisco al gruppo allargato poiché il gruppo consiliare, in diverse circostanze, ha manifestato le mie stesse perplessità, ottenendo il medesimo trattamento".