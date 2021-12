I risultati

E' andata bene per sei sindaci del nostro territorio (Bollate, Arese, Inveruno, Parabiago, Ozzero e Cassinetta di Lugagnano).

Elezioni del Consiglio metropolitano: 13 rappresentanti per il centrosinistra, quattro per la Lega, quattro per la lista Insieme per la Città metropolitana, due per fratelli d'Italia e uno per la lista ecologista. Il vicesindaco, già designato, è Michela Palestra, primo cittadino di Arese.

Elezioni del Consiglio metropolitano: ecco i risultati

Ieri, domenica 19 dicembre 2021, si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio metropolitano. Essendo un'elezione di secondo livello, le urne erano aperte per sindaci e consiglieri comunali dei 133 Comuni dell’area metropolitana milanese. Il dato definitivo dell'affluenza registra il 71,9%. Hanno votato 1.502 persone su 2.089 aventi diritto. Il dato più alto di partecipazione si è registrato dal Comune di Milano dove hanno votato il 100% degli aventi diritto. Il meccanismo di spoglio vede un sistema di voto ponderato in base al peso demografico del Comune di cui il votante è rappresentante. Alla fine dello spoglio, che si è tenuto nella mattinata di oggi, lunedì 20 dicembre, questi sono i risultati.

Sono stati eletti sei sindaci del nostro territorio

Per la lista C+ Milano Città metropolitana risultano 13 eletti: Francesco Vassallo (sindaco di Bollate), Alfredo Simone Negri, Michela Palestra (sindaco di Arese), Bruno Ceccarelli, Beatrice Luigia Uguccioni, Diana Alessandra De Marchi, Roberto Maviglia, Dario Veneroni, Sara Bettinelli (sindaco di Inveruno), Giorgio Mantoan, Daniela Caputo, Daniele Del Ben (ex sindaco di Rosate), Aurora Alma Maria Impiombato.

Lega per Salvini Premier (4): Roberto Di Stefano, Samuele Piscina, Raffaele Cucchi (sindaco di Parabiago), Ettore Fusco.

Insieme per la Città metropolitana (4): Francesco Variato (consigliere comunale di minoranza a Bollate), Alessandro De Vito (consigliere comunale di minoranza a Villa Cortese), Vera Fiammetta Silvana Cocucci, Marco Segala.

Fratelli d’Italia (2): Alberto Pozzoli, Guglielmo Villani (sindaco di Ozzero).

La Città dei territori – Lista Ecologista Solidale Civica (1): Domenico Finiguerra (sindaco di Cassinetta di Lugagnano).

Nella foto di copertina: Palazzo Isimbardi di Milano, sede della Città metropolitana