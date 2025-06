Diversi gli appuntamenti di Arese in Villa, la manifestazione con al centro l'elegante Villa La Valera.

Arese in Villa: gli appuntamenti dal 4 al 6 luglio

Tra i tanti appuntamenti che stanno colorando l’estate aresina, ce ne sono alcuni che evocano un’eleganza speciale. Tre appuntamenti, tre esperienze uniche tra musica da camera, jazz dal vivo e un dialogo filosofico: un mix perfetto per chi ama lasciarsi sorprendere dalla cultura, dalla bellezza e da un’atmosfera senza tempo. A rendere tutto ancora più magico, la cornice: Villa La Valera, la storica dimora aresina che, per l’occasione, riapre le sue porte alla cittadinanza accogliendo un pubblico curioso e appassionato tra le sue mura eleganti e i suoi giardini silenziosi. Un’occasione preziosa per vivere l’arte in un contesto unico.

Gli eventi avranno luogo nel cortile della Villa e sarà un’occasione imperdibile per tornare a viverla.

In caso di pioggia gli eventi saranno ospitati nella splendida limonaia interna.

TRAME ROMANTICHE

Venerdì 4 luglio | ore 21.30 | Villa La Valera

La prima serata della rassegna accoglie uno degli ensemble cameristici più autorevoli della sua generazione: il Trio Kanon, protagonista di una serata di straordinaria intensità musicale. Nato nel 2012 dall’amicizia di tre giovani musicisti, il Trio Kanon prende il nome da una suggestiva unione di significati: da un lato l’eco del Canone musicale, dall’altro due parole giapponesi, Ka (fiore) e On (suono), a evocare l’idea di una “musica fiorente”. Un’identità poetica che ben riflette la raffinatezza e la vitalità del loro percorso artistico. I tre componenti del gruppo Lena Yokoyama, Alessandro Copia e Diego Maccagnola vantano esperienze formative di altissimo livello e, negli anni, il Trio ha collezionato numerosi riconoscimenti internazionali.

I loro concerti li hanno portati ad esibirsi in location prestigiose in Italia e all’estero. Ad Arese portano un programma che attraversa le armonie e i chiaroscuri di Suk, Brahms e Dvorǎ ́k in un itinerario che tocca le corde più intime della tradizione mitteleuropea, tra slancio romantico, malinconia e vitalità.

Ingresso libero e gratuito

ELEONORA STRINO TRIO

Sabato 5 luglio | ore 21.30 | Villa La Valera

C’è un filo sottile che unisce la tradizione del jazz con il presente. A volte quel filo è una chitarra.

Nella seconda serata di Arese in Villa, è Eleonora Strino a portarlo in scena: musicista sorprendente,

affermata nella scena jazz contemporanea, capace di coniugare tecnica impeccabile, ispirazione poetica e

un forte senso narrativo. Con il suo nuovo progetto discografico, Matilde, Eleonora ci conduce in un viaggio musicale tra jazz, melodie popolari e storie al femminile. A sostenerla in questo percorso due compagni di viaggio d’eccezione: Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

Un trio elegante, libero, affiatato: perfetto per attraversare territori sonori morbidi e vibranti. Il palco sarà quello di Villa La Valera, sotto le stelle dell’estate aresina, in collaborazione con Bollate Jazz

Meeting. Una serata per lasciarsi sorprendere. E per ascoltare il jazz come non l’avete mai sentito.

Ingresso libero e gratuito

FESTA DELLA FILOSOFIA: INCONTRO CON MASSIMO DONÀ

Domenica 6 luglio | ore 21.30 | Villa La Valera

Dulcis in fundo una serata dedicata alla filosofia, all’interno della Festa della Filosofia. La rassegna,

realizzata in collaborazione cn Alboversorio e associazione Nonsolosophia, quest’anno celebra la sua

quindicesima edizione con il tema Pensare i classici. A guidarci sarà Massimo Donà, filosofo, musicista e voce tra le più originali del panorama filosofico contemporaneo. Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Donà ci accompagnerà nella rilettura di uno dei testi più affascinanti e profondi della tradizione occidentale: il Simposio di Platone, attraverso il suo intervento dal titolo “Il mito di Eros nel Simposio di Platone”. Una riflessione attuale e vitale sul desiderio, sull’amore come forza che muove la conoscenza, e sul ruolo che il mito ancora gioca nel nostro modo di pensare e sentire.

Ingresso libero e gratuito.