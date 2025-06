Nell’ambito delle iniziative per la Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo, domenica 29 giugno l’Amministrazione comunale di Arese ha consegnato le benemerenze a coloro che hanno portato lustro alla Città di Arese, contribuendo in modo significativo alla crescita sociale e civile, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione.

Benemerenze civiche: ecco tutti i premiati

“La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche è stata un momento speciale per la nostra comunità, è stata l’occasione per celebrare la dedizione, l’eccellenza, l’impegno e il profondo legame che alcune persone e associazioni hanno dimostrato verso Arese. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza esprimo il più sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno ricevuto la benemerenza civica, un riconoscimento che non è solo un attestato o una medaglia, ma il simbolo tangibile della nostra stima e della nostra gratitudine per il loro impegno straordinario. Con il proprio operato nei diversi ambiti, ciascuno di loro ha contribuito in modo significativo a rendere il mondo un posto migliore. Le loro vite al servizio degli altri sono un esempio luminoso e un’ispirazione per tutti noi. Grazie per la vostra generosità, per la vostra passione e per il tempo speso bene. Grazie di cuore a tutti.” – ha commentato con soddisfazione il Sindaco Luca Nuvoli.

Elenco premiati e motivazioni

ROSSANA CALDARULO

per l’impegno profuso nel campo della scuola e per essere stata un’educatrice e una Dirigente presente e attenta al benessere degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico; per l’impegno dimostrato nel valorizzare “una scuola inclusiva e aperta a nuovi stimoli”; per aver svolto con passione e professionalità l’incarico di Dirigente scolastico dal 1996 al 2023, prima presso le scuole primarie e dell’infanzia e successivamente presso l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di Arese, in costante collaborazione con l’Amministrazione comunale.

MARIA TERESA TIANA

per l’impegno profuso nel campo della scuola fin dal 1981, per essere stata un’educatrice e una Dirigente presente e attenta al benessere degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico; per l’impegno dimostrato nel valorizzare “una scuola volta ai cambiamenti”; per aver svolto con passione e professionalità l’incarico di Dirigente scolastico presso Scuola Media Statale “Silvio Pellico” e “Leonardo da Vinci” ad Arese dal 2007 al 2012, e presso l’Istituto Comprensivo “Europa Unita” di Arese dal 2012 al 2023, in costante collaborazione con l’Amministrazione comunale.

SILVANA GUIDI

per gli atti di coraggio e abnegazione civica di una donna che a soli quindici anni è stata staffetta partigiana e si è distinta per il suo ruolo fondamentale nel garantire il flusso di informazioni e messaggi tra i partigiani; per aver rischiato la vita per sostenere la lotta partigiana; per il contributo dato alla Resistenza contro il regime fascista e alla Liberazione del paese.

AVIS NAZIONALE – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE – SEZIONE ARESE

per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere assistenziale nella promozione della donazione di sangue e plasma, per il profondo senso civico, la grande solidarietà e il generoso altruismo dimostrato dagli associati che si mettono a disposizione donando parte di sé per salvare delle vite umane.

ASSOCIAZIONE VITADACANI

per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale tramite l’impegno profuso nella tutela dei diritti degli animali, allo scopo di combattere abbandono, randagismo, vivisezione, importazione, esportazione e traffico di animali e ogni loro forma di maltrattamento e sfruttamento; per aver creato rifugi dove viene assicurato il rispetto delle necessità etologiche di specie diverse, anche sottratte da destini di macellazione o esperimenti di laboratorio; per i molteplici progetti avviati e per l’opera di sensibilizzazione sulla condizione degli animali negli allevamenti; per la generosità dimostrata dagli associati per rendere possibile una concezione diversa nel rapportarsi con gli animali.