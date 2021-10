Supporto economico

Un dispositivo anti-crisi contro il sovraindebitamento per i cittadini di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Settimo Milanese, Rho, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Nerviano

Sei in crisi per i debiti? L'Organismo di Composizione della Crisi Rhodense può darti una mano. Nell’attuale scenario sociale, caratterizzato dalla profonda crisi economica che attraversa il Paese a seguito della pandemia Covid-19, Sercop ha attivato un altro importante dispositivo anti-crisi a sostegno dei cittadini che si trovano in situazioni di sovraindebitamento.

Debiti? L'Organismo di Composizione della Crisi Rhodense può darti una mano

Nel Rhodense fin dal 2015 è attivo uno sportello di educazione finanziaria che si rivolge a tutti i cittadini in difficoltà economica che hanno bisogno di accompagnamento verso un miglioramento delle capacità di formulare scelte economicamente sostenibili, attraverso strumenti di pianificazione e cura delle risorse individuali e familiari.

Un problema esploso dopo l'arrivo della pandemia

Proprio dallo sportello di educazione finanziaria si è evidenziata la necessità di disporre di ulteriori strumenti per contrastare la crisi economica derivante dagli effetti lunghi della pandemia Covid-19. I Comuni del Rhodense hanno deciso di costituire attraverso Sercop un Organismo di Composizione della Crisi (Occ), come previsto dalla Legge 3/2012, quale strumento a sostegno di cittadini e piccole imprese che si trovano in situazioni di sovraindebitamento e difficoltà a fare fronte agli impegni economici. In particolare i Comuni hanno individuato l’Organismo quale mezzo a disposizione dei servizi sociali di base, grazie al quale è possibile supportare la cittadinanza che ha subito gravi conseguenze economiche a causa della pandemia (la sopravvenuta impossibilità di pagare il mutuo, la chiusura della propria attività ecc.), attraverso un percorso accompagnato da gestori professionisti appartenenti ad un albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

Chi può averne accesso

Pertanto Sercop è stata iscritta al registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento gestito dal Ministero della Giustizia. L’Occ si rivolge a cittadini, piccole imprese, liberi professionisti, in situazione di crisi economica da sovraindebitamento e che si trovano in difficoltà a far fronte con regolarità ai propri pagamenti, per i quali non trovano applicazione le procedure fallimentari previste dalla normativa. L’Organismo consente al soggetto sovraindebitato, tramite professionisti avvocati o commercialisti, esperti di comprovata esperienza e idoneamente formati, di poter formulare un accordo formale di ristrutturazione del debito con conseguente soddisfazione del creditore. Tramite l’Occ soggetti non fallibili possono avviare diverse procedure che aiutano a rimediare al sovraindebitamento prima che la situazione sia compromessa.

Struttura qualificata

L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo, imparziale e indipendente, che opera attraverso i seguenti organi: il Referente, che orienta e coordina l’attività dell’Organismo, i Gestori, materialmente incaricati della composizione della crisi, e il Coordinatore Scientifico che indirizza sull’operato dell’Occ. Per facilitare la comprensione del nuovo strumento gli operatori sociali dei 10 comuni soci di Sercop (già formati in tema di educazione finanziaria), hanno svolto una formazione specifica sul tema dell’indebitamento e sulle funzioni specifiche dell’Organismo di Composizione della Crisi. Per ampliare il più possibile la conoscenza di questo strumento a favore dei cittadini sovraindebitati seguiranno nelle prossime settimane ulteriori momenti formativi rivolti alle diverse attività e servizi del nostro territorio.

Modalità di adesione

Per avviare una delle procedure previste occorre prendere appuntamento per un incontro gratuito presso lo sportello di Educazione Finanziaria di Sercop, in Via Meda 20, Rho presso l’Auditorium del Comune. Lo sportello valuterà la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi e formulerà un preventivo di massima del costo della procedura. Ulteriori approfondimenti e modalità di accesso sono pubblicati sul sito www.sercop.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 02 93207347 o scrivere a occ.rhodense@sercop.it.

Azienda Servizi Comunali alla Persona (Ser.Co.P.)

E’ l Azienda speciale consortile tra i Comuni di: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Settimo Milanese, Rho, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Nerviano. Sercopè nata per volontà dei comuni del rhodense per rispondere ai bisogni sociali del territorio, puntando sullo sviluppo di servizi di qualità, mediante interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere dei suoi cittadini e al pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità. Il principio ispiratore di Sercop è coniugare la competenza e la professionalità nella gestione dei servizi con l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e l’economicità connessa con lo sviluppo della funzione di controllo di gestione. Ne deriva la scelta prioritaria di investire sul capitale umano, in termini di sviluppo di competenze e professionalità, quale leva principale per la realizzazione di servizi di elevata qualità.